武汉市免费培训月嫂图文：水果罐头渐受年轻人青睐超市争抢高端市场付费会员制再次兴起开奖公告暑假结束旅游价格大幅下降广告：动向新闻
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 第9版 经济
·武汉市免费培训月嫂
·图文：水果罐头渐受年轻人青睐
·超市争抢高端市场付费会员制再次兴起
·开奖公告
·暑假结束旅游价格大幅下降
·广告：动向新闻
楚天都市报电子版
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9 经济 2016.8.29 星期一
开奖公告
    楚天都市报讯 福彩30选5第16042期
    09 15 18 23 29
    福彩3D第16234期
    2 0 4
    福彩双色球第16100期
    03 10 22 23 27 29+04
    体彩排列5第16234期
    9 7 6 1 3
    体彩七星彩第16101期
    7 3 7 0 0 4 3


   