查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济 ·武汉市免费培训月嫂 ·图文：水果罐头渐受年轻人青睐 ·超市争抢高端市场付费会员制再次兴起 ·开奖公告 ·暑假结束旅游价格大幅下降 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 武汉市免费培训月嫂 · 图文：水果罐头渐受年轻人青睐 · 超市争抢高端市场付费会员制再次 · 开奖公告 · 暑假结束旅游价格大幅下降 · 广告：动向新闻 9 经济 2016.8.29 星期一 超市争抢高端市场付费会员制再次兴起 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲 实习生程雪）一包进口纸尿裤原价136元，会员价106元，相当于打了八折。记者获悉，曾在武汉水土不服的付费会员制，再次兴起，实行该制度的超市主攻高端市场，卖的多是进口商品。

日前，中百集团旗下5家中百全球商品直销中心一起亮相，卖场里大都是进口商品，以食品、酒水饮料、水果、冷冻肉类等为主。和其他进口商品超市不同，这几家店的商品有两种价格，一种是原价，另外是八折的会员价，但需要交50元年费办张会员卡才可以享受。这是武汉本地商企首次采用付费会员制。“会员价是便宜不少，如果买得多，办卡的钱购物一次就省得出来。”在中百全球商品直销中心常青店购物的杨阿姨算了一下发现，买够250元的东西，会员价就能省下50元。

实际上，早在2000年左右，付费会员制在武汉的外资超市就已出现，但当时武汉消费者基本不买账，办卡者并不多，这些超市坚持了一年左右就放弃了。

据悉，会员制是国外连锁超市的一种经营模式，商品售价低利润低，主要靠会员年费盈利。目前，武汉各大超市都办起了免费会员卡，但主要做积分用。“以前消费水平不高，付费会员制推行不开。”中百高级超市事业部总经理裴宏图介绍，中百全球商品直销中心进口商品多，这两年武汉人消费实力起来了，高端消费市场更加成熟，会员制接受度也会更高。

记者获悉，目前在武汉实行付费会员制的还有沃尔玛的山姆会员店。据沃尔玛人士介绍，目前该店已有9万多名会员，按去年150元年费计算，仅会员费就收入1350余万元。





