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9
经济
2016.8.29 星期一
食用方便口感好 价格不高易储存
图文：水果罐头渐受年轻人青睐
楚天都市报讯 图为：市民在超市挑选水果罐头 楚天都市报记者曹磊摄
楚天都市报记者曹磊 实习生苗依依
上世纪八九十年代，水果罐头曾是大多数市民的心头好。随着水果品种的丰富和产量的增加，鲜果消费大抢风头，水果罐头渐失荣光。
不过，记者近日走访江城超市发现，水果罐头又开始成为货架上的俏销货，尤其是非当季果品罐头以及鲜果价格特别高的果品罐头，最受年轻人喜爱。
水果罐头逐渐走俏
前天晚上，市民刘先生一家到汉口循礼门一家大型超市里采购，却在一排水果罐头前发生了“分歧”。原来，刘先生想买黄桃罐头，但妻子却要尝尝现在难吃到的杨梅罐头，而不到8岁的孩子非要吃桔子罐头。
“黄桃清火，水果罐头的肉质也更软嫩一些，比鲜果口感好。”刘先生说，妻子要吃的杨梅罐头没怎么尝过，桔子罐头比较甜，孩子特别爱吃。
经过一番“协商”，一家人最后把三种罐头各买一罐，花了不到30元。记者发现，多种水果罐头的价格都不到10元，其中500克的桔子罐头5.8元—8.8元、黄桃罐头6.8元—9.8元、杨梅罐头9.8元、菠萝罐头7.5元，稍贵一些的龙眼罐头12.5元。而258克装的罐头则多在5.5元左右，换算下来并不比鲜果贵，却足够吃一到两次，选购的市民很多。
从晚上8点到8点40分之间，记者在该超市看到有13个家庭或市民在水果罐头的货柜前驻足选择，其中有7个家庭（市民）选购了数量不等的罐头，且均为30岁上下的年轻人。
在9点多记者离开时，货柜中的黄桃罐头已所剩不多。一位工作人员称，选购的市民以年轻小夫妻为主，其中黄桃和什锦罐头最受欢迎。
储存容易吃起来方便
昨天下午，记者又分别走访了汉口江汉路和香港路的两家大型超市，发现水果罐头货柜前不时迎来年轻市民。20多岁的魏小姐称，买水果罐头主要是带到办公室午休或下午茶时吃，比较方便。“我一个人住，水果经常买多了，浪费。而水果罐头可以放，吃两次就完了。”
一位导购员介绍，这两年水果罐头的消费量确实呈上升趋势，且多是白领们选购。“他们工作生活节奏快，吃罐头方便一些。”
记者随机采访了多位选购者，其中认为罐头吃起来方便、味道也不错的人占多数。25岁的李小姐称，罐头水果口感比新鲜水果要好，价格算下来也不贵。
随后，记者联系上荆门的一家黄桃罐头生产企业。一位负责人称，这两年内销罐头每年有20%左右的增长。不过，能制作成罐头的黄桃，淘汰率在20%左右，像龙眼、桔子等淘汰率更高。
营养上代替不了鲜果
“罐头水果经过工艺制作，口感确实更好，但从营养摄入来说，还是不能代替鲜果。”营养专家谢英标介绍，罐头水果在制作过程中，会损失不少维生素、膳食纤维等。
食品专家王虹介绍，水果罐头所用的果子，多是鲜果中品相不好，但口感仍上佳的果子，所以性价比较高。
专家称，水果罐头在过去多因新鲜水果供应不足而受到家家户户欢迎，现在则是因为食用方便、口感上佳而受到年轻人喜爱。但是从营养摄入来讲，水果罐头的甜度更高，而新鲜水果更有益于身体，罐头不会替代新鲜水果。
记者从质检部门了解到，按国家规定，水果罐头中不能添加防腐剂，正规企业均通过真空封罐的生产线，对罐中水果进行高温杀菌，最大程度保留水果中的营养。