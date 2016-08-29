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第9版 经济
·武汉市免费培训月嫂
·图文：水果罐头渐受年轻人青睐
·超市争抢高端市场付费会员制再次兴起
·开奖公告
·暑假结束旅游价格大幅下降
·广告：动向新闻
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武汉市免费培训月嫂
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图文：水果罐头渐受年轻人青睐
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超市争抢高端市场付费会员制再次
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开奖公告
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暑假结束旅游价格大幅下降
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广告：动向新闻
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经济
2016.8.29 星期一
武汉市免费培训月嫂
楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北首位月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千-1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592地址：武昌洪山亚贸广场B座12楼 文 闻蔚