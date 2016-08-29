查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济 ·武汉市免费培训月嫂 ·图文：水果罐头渐受年轻人青睐 ·超市争抢高端市场付费会员制再次兴起 ·开奖公告 ·暑假结束旅游价格大幅下降 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 武汉市免费培训月嫂 · 图文：水果罐头渐受年轻人青睐 · 超市争抢高端市场付费会员制再次 · 开奖公告 · 暑假结束旅游价格大幅下降 · 广告：动向新闻 9 经济 2016.8.29 星期一 武汉市免费培训月嫂 楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北首位月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千-1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592地址：武昌洪山亚贸广场B座12楼 文 闻蔚





