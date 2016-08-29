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第8版 法治
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图文：两贼一个月后落网
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图文：武汉交警首次网上直播查酒
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谎称女友“被强奸”劫财报复获重
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法治
2016.8.29 星期一
中小学开学 大学生返校
本周开车应避开校园周边
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员李佳 张勇）本周中小学开学，还有百万大学生陆续返校，昨日，武汉交管部门发布一周交通警情时预计，本周全市交通出行总量将大幅上升，预计本周拥堵最严重的时刻是本周五晚高峰。建议车主尽量选择错峰出行，避开高峰期。
交管部门根据历年交通数据预计，今起一周，全市交通出行总量将大幅上升，交通流量在高峰时段和热点路段较为集中。热点路段主要分布在进出城通道、三大火车站、各大长途客运站、中小学校周边、以及高校密集区域。
容易出现拥堵的进出城通道包括：岱黄高速、武黄高速、汉蔡高速、机场高速、机场二通道、汉英高速、武鄂高速、白沙洲大道、珞狮路、民族大道、东风大道、东西湖大道等；车流量、人流量比较集中的火车站周边道路包括：中山路、紫阳东路、张之洞路、武珞路、民主路、青年路、新华路、发展大道、常青路等；车流量、人流量比较集中的客运站周边道路包括：中山路、紫阳东路、张之洞路、武珞路等；易堵的学校周边道路包括：武珞路、珞狮路、民族大道、珞喻路、雄楚大道、中山路等。
在交通流量全面上升的同时，一些小学周边道路因接送孩子的车辆集中出行，在上学、放学时段将出现高峰，如育才小学、武汉小学、水果湖二小、钟家村小学等周边道路。
交管部门表示，将加大力度疏导进出城通道、火车站、客运站、学校周边道路，将在学校周边加强道路停车管理，既全力劝导也严格处罚，在必要时实施拖移清障。建议学生及家长尽量选择地铁、公交车等方式出行；请车主尽量选择错峰出行，上学放学时段尽量避开校园周边道路。