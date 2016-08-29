查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 法治 ·图文：两贼一个月后落网 ·本周开车应避开校园周边 ·图文：武汉交警首次网上直播查酒驾 ·谎称女友“被强奸”劫财报复获重刑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 图文：两贼一个月后落网 · 本周开车应避开校园周边 · 图文：武汉交警首次网上直播查酒 · 谎称女友“被强奸”劫财报复获重 8 法治 2016.8.29 星期一 中小学开学 大学生返校 本周开车应避开校园周边 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员李佳 张勇）本周中小学开学，还有百万大学生陆续返校，昨日，武汉交管部门发布一周交通警情时预计，本周全市交通出行总量将大幅上升，预计本周拥堵最严重的时刻是本周五晚高峰。建议车主尽量选择错峰出行，避开高峰期。

交管部门根据历年交通数据预计，今起一周，全市交通出行总量将大幅上升，交通流量在高峰时段和热点路段较为集中。热点路段主要分布在进出城通道、三大火车站、各大长途客运站、中小学校周边、以及高校密集区域。

容易出现拥堵的进出城通道包括：岱黄高速、武黄高速、汉蔡高速、机场高速、机场二通道、汉英高速、武鄂高速、白沙洲大道、珞狮路、民族大道、东风大道、东西湖大道等；车流量、人流量比较集中的火车站周边道路包括：中山路、紫阳东路、张之洞路、武珞路、民主路、青年路、新华路、发展大道、常青路等；车流量、人流量比较集中的客运站周边道路包括：中山路、紫阳东路、张之洞路、武珞路等；易堵的学校周边道路包括：武珞路、珞狮路、民族大道、珞喻路、雄楚大道、中山路等。

在交通流量全面上升的同时，一些小学周边道路因接送孩子的车辆集中出行，在上学、放学时段将出现高峰，如育才小学、武汉小学、水果湖二小、钟家村小学等周边道路。

交管部门表示，将加大力度疏导进出城通道、火车站、客运站、学校周边道路，将在学校周边加强道路停车管理，既全力劝导也严格处罚，在必要时实施拖移清障。建议学生及家长尽量选择地铁、公交车等方式出行；请车主尽量选择错峰出行，上学放学时段尽量避开校园周边道路。





