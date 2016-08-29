查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 法治 ·图文：两贼一个月后落网 ·本周开车应避开校园周边 ·图文：武汉交警首次网上直播查酒驾 ·谎称女友“被强奸”劫财报复获重刑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 图文：两贼一个月后落网 · 本周开车应避开校园周边 · 图文：武汉交警首次网上直播查酒 · 谎称女友“被强奸”劫财报复获重 8 法治 2016.8.29 星期一 开越野车偷拖拉机 图文：两贼一个月后落网 楚天都市报讯 图为：前日，农用车主人李凯送锦旗谢民警



楚天都市报讯（记者向清顺 通讯员丁其刚 丁珮 实习生王小叶）东西湖区辛安渡农场农工将农用拖拉机停在野外，不料被盗：窃贼开着越野车做牵引，将农运车开到汉川后失踪，一个多月后，民警辗转追回赃车。

7月23日，辛安渡农场农工李凯停在路边的拖拉机被盗了，急忙向辛安渡派出所报案。警方调看监控，发现这台拖拉机被一辆无牌的银灰色越野车牵引至汉川市新河大桥附近失踪。

8月中旬，民警获悉汉川市新河镇洪北村村民郭某家中有一台来历不明的农用拖拉机，且颜色及车型与李凯被盗的车辆一致，于是将郭某抓获，追回了拖拉机。

郭某交代，今年7月初，他踩点发现东西湖区辛安渡农场惠安大道蔬菜批发市场附近停有一辆拖拉机，郭某找到家住汉川市新河镇的表弟彭某，两人合伙盗窃了这台拖拉机供郭某使用。





