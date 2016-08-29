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第8版 法治
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谎称女友“被强奸”劫财报复获重
8
法治
2016.8.29 星期一
男子怀疑女友与前男友有染
谎称女友“被强奸”劫财报复获重刑
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓）怀疑女友刘某与其前男友汪某有染，男子谢某纠集一伙人冲入汪家将汪某打得头破血流，劫走其3000元现金及一条价值2.5万余元的黄金项链。昨悉，东西湖区法院一审以抢劫罪对谢某判刑5年3个月，对同伙李某判刑6年，各处罚金1万元。
案发前几天，谢某发现女友刘某与其前男友汪某有联系，怀疑刘某与汪某发生过性关系。2015年8月19日凌晨3时许，谢某电话邀约李某等人碰头，他在电话中说“女友被人强奸了，要报复对方。”李某等人迅速和谢某会合，一行人赶至汪某的住处，敲开汪家大门。“你好大的胆子，把我老婆都睡了……”谢某冲着汪某大吼，随即和李某等人对汪某拳打脚踢，还用平板电脑砸汪某的头。
汪某被打得头破血流，大喊“不能打了，再打要出大事了。”谢某威逼汪某拿钱消灾，当场抢劫汪某现金3000元及黄金项链1条（价值2.5万余元）。事后，将黄金项链销赃，上述赃款由谢某、李某等人分赃。
经法医鉴定，汪某属轻微伤。案发后，刘某接受警方调查时表示，她没有和汪某发生性关系，是谢某思想偏激。谢某家属代为赔偿汪某8万元，汪某对谢某表示谅解。