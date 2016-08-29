查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 法治 ·图文：两贼一个月后落网 ·本周开车应避开校园周边 ·图文：武汉交警首次网上直播查酒驾 ·谎称女友“被强奸”劫财报复获重刑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 图文：两贼一个月后落网 · 本周开车应避开校园周边 · 图文：武汉交警首次网上直播查酒 · 谎称女友“被强奸”劫财报复获重 8 法治 2016.8.29 星期一 男子怀疑女友与前男友有染 谎称女友“被强奸”劫财报复获重刑 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓）怀疑女友刘某与其前男友汪某有染，男子谢某纠集一伙人冲入汪家将汪某打得头破血流，劫走其3000元现金及一条价值2.5万余元的黄金项链。昨悉，东西湖区法院一审以抢劫罪对谢某判刑5年3个月，对同伙李某判刑6年，各处罚金1万元。

案发前几天，谢某发现女友刘某与其前男友汪某有联系，怀疑刘某与汪某发生过性关系。2015年8月19日凌晨3时许，谢某电话邀约李某等人碰头，他在电话中说“女友被人强奸了，要报复对方。”李某等人迅速和谢某会合，一行人赶至汪某的住处，敲开汪家大门。“你好大的胆子，把我老婆都睡了……”谢某冲着汪某大吼，随即和李某等人对汪某拳打脚踢，还用平板电脑砸汪某的头。

汪某被打得头破血流，大喊“不能打了，再打要出大事了。”谢某威逼汪某拿钱消灾，当场抢劫汪某现金3000元及黄金项链1条（价值2.5万余元）。事后，将黄金项链销赃，上述赃款由谢某、李某等人分赃。

经法医鉴定，汪某属轻微伤。案发后，刘某接受警方调查时表示，她没有和汪某发生性关系，是谢某思想偏激。谢某家属代为赔偿汪某8万元，汪某对谢某表示谅解。





