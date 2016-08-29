查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 法治 ·图文：两贼一个月后落网 ·本周开车应避开校园周边 ·图文：武汉交警首次网上直播查酒驾 ·谎称女友“被强奸”劫财报复获重刑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 图文：两贼一个月后落网 · 本周开车应避开校园周边 · 图文：武汉交警首次网上直播查酒 · 谎称女友“被强奸”劫财报复获重 8 法治 2016.8.29 星期一 图文：武汉交警首次网上直播查酒驾 虽未查获酒司机 仍收获30万个赞 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员张振宇 董冠男）武汉交警在6个网络直播平台直播夜查酒驾行动，尽管没有查到一名酒驾司机，仍有150余万网友观看，并收到30多万个点赞。

26日夜晚8时30分，“武汉交警”新浪微博的直播平台正式开始直播查酒驾，凤凰网、腾讯视频、斗鱼直播等6个平台同步直播。这是江汉交通大队的一次例行行动，地点选在武展西路。

直播中，市交管局宣传处两名警察担任主持人，分别用普通话和武汉话介绍进展。晚8时52分，一名交警用酒精探测器检查一名年轻的女司机，探测器报警了。直播平台上围观的网友纷纷评论：“女司机开车还喝酒，这下要成网红了。”民警请女司机下车进一步检测，她说：“我滴酒未沾，是旁边我老公喝酒了。”

交警在直播镜头前拆开一支一次性吹气管，让女司机不间断吹气。经检测，酒精浓度为0。交警对她说：“没问题，谢谢配合。”女司机的老公说：“今天喝了酒幸亏让老婆开车，否则全国人民都知道我了。”

有网友问：“为什么会这样？”现场执法交警回答：先使用的是酒精探测器，它的敏感度非常高，驾驶室内只要有酒精成分就会报警。酒精探测器反应速度快，使用方便，往往用于初查。然后使用的才是检测驾驶员是否饮酒的酒精检测仪，具备“执法资格”。如果检测的读数达到80毫克/100毫升，还要把驾驶员送到司法鉴定机构抽血检测，确认后才能以醉驾追究刑事责任。

听到交警的现场解释，网友们纷纷表示：看直播，长知识。

在一个小时的直播过程中，现场交警共拦查了300余辆车，没有查获一名酒驾司机。不少网友说“遗憾”，没看到查获酒司机的现场。网友们感叹：“现在查酒驾这严，哪个会往枪口上撞。”

当天在6个网络直播平台上，共有150多万网友观看，30余万人在直播平台上点赞。昨日，武汉交管部门介绍，此次视频直播查酒驾，是公安部统一部署的执法公开中的一次行动，也是武汉交警首次现场网络直播。





