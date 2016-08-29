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 第7版 现场
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·轿车隧道中侧翻
楚天都市报电子版
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7 现场 2016.8.29 星期一
轿车隧道中侧翻
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐剑桥 曲严）昨日上午，武汉长江隧道内，一辆轿车侧翻，造成交通受阻。
    记者从网友发布的视频看到，一辆白色轿车侧翻后，双闪灯亮着，多名交警正在现场处置。目击者萧先生介绍，昨日上午9时50分许，他开车从汉口前往武昌，经过长江隧道时，被堵数十分钟。后来他才发现，原来是隧道内发生轿车侧翻事故。
    江岸区交通大队相关负责人介绍，昨日上午9时40分许，一辆轿车在隧道内侧翻，导致汉口往武昌方向交通堵塞，香港路、大智路轻微拥堵。事发地点位于一个长下坡的弯道处，事故轿车中仅有一名男司机，没有受伤。
    记者查询此前报道发现，武汉长江隧道通车以来，多次发生翻车事故，原因有的是司机开小差，有的是车速过快或刹车过猛。交警提醒，在隧道内驾驶时，要特别集中注意力，并控制好车速。


   