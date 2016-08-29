查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·广告 ·图文：店门口晃悠的这个男子好面熟 ·图文：只因拒发红包 遭遇电话“轰炸” ·轿车隧道中侧翻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 广告 · 图文：店门口晃悠的这个男子好面 · 图文：只因拒发红包 遭遇电话“ · 轿车隧道中侧翻 7 现场 2016.8.29 星期一 轿车隧道中侧翻 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐剑桥 曲严）昨日上午，武汉长江隧道内，一辆轿车侧翻，造成交通受阻。

记者从网友发布的视频看到，一辆白色轿车侧翻后，双闪灯亮着，多名交警正在现场处置。目击者萧先生介绍，昨日上午9时50分许，他开车从汉口前往武昌，经过长江隧道时，被堵数十分钟。后来他才发现，原来是隧道内发生轿车侧翻事故。

江岸区交通大队相关负责人介绍，昨日上午9时40分许，一辆轿车在隧道内侧翻，导致汉口往武昌方向交通堵塞，香港路、大智路轻微拥堵。事发地点位于一个长下坡的弯道处，事故轿车中仅有一名男司机，没有受伤。

记者查询此前报道发现，武汉长江隧道通车以来，多次发生翻车事故，原因有的是司机开小差，有的是车速过快或刹车过猛。交警提醒，在隧道内驾驶时，要特别集中注意力，并控制好车速。





