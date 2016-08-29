查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第7版 现场
·广告
·图文：店门口晃悠的这个男子好面熟
·图文：只因拒发红包 遭遇电话“轰炸”
·轿车隧道中侧翻
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 财经
第11版 : 养生
第12版 : 财经
第13版 : 教科
第14版 : 健康
第15版 : 跑腿
第16版 : 楚动
第17版 : 小小作家
第18版 : 文娱
第19版 : 体育
第2版 : 要闻
第20版 : 国际
第21版 : 国内
第22版 : 影集
第23版 : 读吧
第24版 : 书香
第3版 : 关注
第4版 : 视点
第5版 : 关注
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 法治
第9版 : 经济
·
广告
·
图文：店门口晃悠的这个男子好面
·
图文：只因拒发红包 遭遇电话“
·
轿车隧道中侧翻
7
现场
2016.8.29 星期一
轿车隧道中侧翻
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐剑桥 曲严）昨日上午，武汉长江隧道内，一辆轿车侧翻，造成交通受阻。
记者从网友发布的视频看到，一辆白色轿车侧翻后，双闪灯亮着，多名交警正在现场处置。目击者萧先生介绍，昨日上午9时50分许，他开车从汉口前往武昌，经过长江隧道时，被堵数十分钟。后来他才发现，原来是隧道内发生轿车侧翻事故。
江岸区交通大队相关负责人介绍，昨日上午9时40分许，一辆轿车在隧道内侧翻，导致汉口往武昌方向交通堵塞，香港路、大智路轻微拥堵。事发地点位于一个长下坡的弯道处，事故轿车中仅有一名男司机，没有受伤。
记者查询此前报道发现，武汉长江隧道通车以来，多次发生翻车事故，原因有的是司机开小差，有的是车速过快或刹车过猛。交警提醒，在隧道内驾驶时，要特别集中注意力，并控制好车速。