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7
现场
2016.8.29 星期一
图文：只因拒发红包 遭遇电话“轰炸”
武汉一市民两天接到“呼死你”骚扰电话数千个
楚天都市报讯 图为：昨日上午，蔡先生的手机软件拦截骚扰电话1600多个 楚天都市报记者萧颢摄
楚天都市报讯（记者刘毅）前日到昨日，武汉市民蔡先生的手机骚扰电话不断。而他遭遇骚扰的原因，只是拒绝向陌生人发100元微信红包。
蔡先生是洪山区一家餐巾纸厂业务员。他说，前日上午8时许，他先后接到4条短信，让他加一个微信号，并且发100元红包，否则会接到“呼死你”软件的骚扰电话。他没有理会，结果骚扰电话迅速涌来
。“隔几秒钟一个电话。”蔡先生说，从前日到昨日，他接到数千个骚扰电话，手机根本没法用，只能调成静音。后来他下载了屏蔽软件，作用也不大。
楚天都市报记者看到，蔡先生收到的短信称：“有人请我呼叫你的电话三个月……若你想取消呼叫，请速度加我微信……发100元红包。”
屏蔽软件显示，昨日上午7时至11时，共拦截骚扰电话1600多个。但是，每隔几秒钟，仍会有骚扰电话打进。
记者建议蔡先生求助运营商，并找到一个应急办法——开通“占线转接”业务，让正常电话在占线时自动转接到他的另外一部手机。终于，他恢复了正常业务联系。
“我也没得罪过谁啊！”蔡先生说，因业务需要，网上可以查到他的电话，可能有人据此获取了他的手机号，并利用“呼死你”敲诈。