查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·广告 ·图文：店门口晃悠的这个男子好面熟 ·图文：只因拒发红包 遭遇电话“轰炸” ·轿车隧道中侧翻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 广告 · 图文：店门口晃悠的这个男子好面 · 图文：只因拒发红包 遭遇电话“ · 轿车隧道中侧翻 7 现场 2016.8.29 星期一 图文：只因拒发红包 遭遇电话“轰炸” 武汉一市民两天接到“呼死你”骚扰电话数千个 楚天都市报讯 图为：昨日上午，蔡先生的手机软件拦截骚扰电话1600多个 楚天都市报记者萧颢摄



楚天都市报讯（记者刘毅）前日到昨日，武汉市民蔡先生的手机骚扰电话不断。而他遭遇骚扰的原因，只是拒绝向陌生人发100元微信红包。

蔡先生是洪山区一家餐巾纸厂业务员。他说，前日上午8时许，他先后接到4条短信，让他加一个微信号，并且发100元红包，否则会接到“呼死你”软件的骚扰电话。他没有理会，结果骚扰电话迅速涌来

。“隔几秒钟一个电话。”蔡先生说，从前日到昨日，他接到数千个骚扰电话，手机根本没法用，只能调成静音。后来他下载了屏蔽软件，作用也不大。

楚天都市报记者看到，蔡先生收到的短信称：“有人请我呼叫你的电话三个月……若你想取消呼叫，请速度加我微信……发100元红包。”

屏蔽软件显示，昨日上午7时至11时，共拦截骚扰电话1600多个。但是，每隔几秒钟，仍会有骚扰电话打进。

记者建议蔡先生求助运营商，并找到一个应急办法——开通“占线转接”业务，让正常电话在占线时自动转接到他的另外一部手机。终于，他恢复了正常业务联系。

“我也没得罪过谁啊！”蔡先生说，因业务需要，网上可以查到他的电话，可能有人据此获取了他的手机号，并利用“呼死你”敲诈。





