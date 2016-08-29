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楚天都市报讯（记者刘闪 通讯员唐时杰）最近几天，一名小偷多次窜至汉口的多家寄售行，伺机作案并盗走两家商户的手机。三位商户将店中监控拍下的视频截图传到商户微信群，提醒其他商户提高警惕。前晚，当该小偷再次现身，一位商户将其抓获，交给警方处理。

据市民刘先生介绍，前日傍晚，他路过三眼桥路，看到三名男子将一名年轻男子堵在一条小巷内，并将其牢牢控制。他以为双方打架，直到民警赶来，带走年轻男子，才知道原来是商户抓小偷。

昨日上午，楚天都市报记者来到三眼桥路，这里有十多家寄售行。一家寄售行老板王女士介绍，前日下午4时许，她发现一名年轻男子在店门口转悠，其长相似曾相识。她突然想起，妹妹和另外两名商户曾各自在商户微信群贴出店中的监控视频截图，该男子正是这些截图中的盗窃嫌疑人。

王女士的妹妹也在经营寄售行。她告诉记者，寄售行大都是24小时营业。22日夜，她守店时睡着了，第二天清晨起床后觉得有些不对劲。店中监控视频显示，当日凌晨，一年轻男子先后两次进店，试图用晾衣杆从柜台的栅栏处撬开防盗门，但最终无功而返。为了提醒同行提高警惕，当天她截取了多张监控视频截图，上传到有百余名寄售行老板的微信群。随后几天，汉口二七路、江大路的两家寄售行老板放在桌上的手机被盗，他们上传的监控视频截图显示，小偷为同一人。

王女士见该年轻男子似乎又在伺机作案，立即通知丈夫、妹夫和弟弟前来帮忙。三人赶来后，将该男子堵在附近一条小巷并控制。年轻男子起初矢口否认盗窃之事，直到看到王女士店中的监控视频，才闭口不语。

花桥派出所民警接警赶到，将该男子带到派出所调查。经查，他姓陈，27岁，监利人，有盗窃前科。近日，他将作案目标锁定为汉口的多家寄售行，趁店中人员睡觉或不注意时，多次伺机作案，并盗得2部手机。

目前，陈某已被刑拘。此案仍在进一步办理中。





