查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·以国际化标准倒逼消费品质量升级 ·图文：网约车管成出租车是夹生饭 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 以国际化标准倒逼消费品质量升级 · 图文：网约车管成出租车是夹生饭 · 微观点 6 评论 2016.8.29 星期一 以国际化标准倒逼消费品质量升级 楚天都市报讯 舒圣祥



日前通过审议的《消费品标准和质量提升规划（2016—2020年）》提出，到2020年，消费品标准供给基本满足日益增长的消费需求，重点领域消费品质量达到或接近国际先进水平，企业质量发展内生动力持续增强，知名消费品品牌价值大幅提升。（8月28日《深圳晚报》）

无论是出国海淘的大包小包，还是网上海淘的海量包裹，近年来越发凸显出一个趋势，那就是：这些东西并非国内无法生产的消费品，往往也没有什么特别高的科技含量。

所谓“进口的”，在国人眼里都是品质的保障，而所谓“国产的”，相比之下其品质就不尽如人意了。这样的“消费偏见”，被商家大量利用并刻意强化，这对那些高品质的国产消费品而言，当然是很不公平的扭曲竞争，而对国内消费者来说，也花了很多不必要的冤枉钱。标准的缺失和落后，更让很多国外品牌，有了充分的借口歧视中国消费者。

国内标准的问题在食品领域表现尤为突出：一是标准的滞后和缺失，每爆出一个新化学名词，十有八九是没标准的；二是标准的松宽和低劣，国外认为存在安全隐患，却又符合国家标准的事情，几乎已成常态。宽泛落后的标准，已形成“洼地效应”，不仅一些在国外被认定“不合格”的洋食品堂而皇之进入，国货更是“一流产品出口、二流产品内销”。

数据显示，多年以来我国食品出口合格率均保持在99.8%以上。生产技术落后、只能生产低安全标准的食品，根本不是我们的“特殊国情”。恰恰相反，正因为标准长期不能“与国际接轨”，客观上造成了“一流产品出口、二流产品内销”。

在此背景下，《消费品标准和质量提升规划（2016—2020年）》提出，力争到2020年实现重点领域主要消费品国际标准一致性程度提升到95%以上，无疑是令人兴奋的。消费品标准“与国际接轨”，一方面满足的是国内消费者日益增长的品质需求，另一方面满足的也是竞争日益激烈的市场需求。对很多国内消费者来说，稍有条件都会更加追求品质，如果“国产的”始终撕不掉劣质的标签，必然会更多选择“进口的”消费品，哪怕要为此付出更高的价格。

在婴幼儿消费品方面，进口商品与国外品牌占比非常高，因为人们普遍更加重视婴幼儿消费品的质量；但这显然只是一个开始，随着生活条件的进一步改善，会进一步扩散到更多的消费品领域。如果国产消费品始终不能提升标准和质量，必然会在激烈的竞争中被消费者抛弃。

所以，消费品标准和质量的提升，是留住消费者的必须。只不过，有了更高的标准只是写了一个“逗号”，接下来，我们还需要有更严格的监管，与此同时，也要以更开放的姿态，保护海淘电子商务等市场竞争。高品质的消费品，是生产出来的，也是监管出来的，更是竞争出来的。





