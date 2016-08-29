查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 关注 ·图文：祖孙三代横跨61年先后考进华科 ·图文：麻城双胞胎兄弟分别被华科武大录取 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 图文：祖孙三代横跨61年先后考 · 图文：麻城双胞胎兄弟分别被华科 5 关注 2016.8.29 星期一 图文：麻城双胞胎兄弟分别被华科武大录取 楚天都市报讯 图为：龙腾（右）和龙达在华科校园里



楚天都市报讯（记者乐毅 实习生张文卓）昨日，在华中科技大学报到现场，记者遇到了来自麻城的一对双胞胎学霸——龙腾、龙达兄弟，他们今年分别考入华科和武大。

龙腾今年考了647分，被华科新能源科学与技术工程专业录取；龙达也以645分的好成绩，录取到武汉大学水利水电专业学习。两个儿子都能考入名校，父母的脸上满是希望和自豪，昨日一早他们就从麻城出发了。虽然武大9月6日才开学，但龙达也和哥哥一起来到了武汉。

远远看到学校南大门毛主席雕像，坐在车里的龙腾十分激动，在收到录取通知书后，这还是他第一次来到学校。因为许多道路封闭施工，汽车在学校里绕了好大一圈，才到达紫菘宿舍区。一番折腾后，龙腾对这个自己即将生活四年的地方产生了第一印象：“很大，而且树多。”

依照报到指引，龙腾找到了自己的宿舍，四人间的屋子内有空调和独立卫生间，洗澡有热水供应。室友们分别来自广东、四川、湖北，其中一位还是自己的黄冈老乡。最近两年，华科让新生们自己组宿舍，龙腾早在报到之前，就在QQ群里为自己找到了这位老乡作为室友。

新生军训9月6日才开始，未来的一周，龙腾打算先用几天逛逛校园，“学校太大怕迷路，还得跟着手机导航。”来学校之前，他特意了解了学校的规章制度，“学校规定大一新生不能带电脑，我就没有带。”

和哥哥一样，龙达也对大学生活感到很新鲜，跟着哥哥在超市挤着买生活用品。昨天，他还迫不及待地去武大看了看。

两兄弟中学时都是走读，这是第一次住校，如何和室友处理好关系，如何照顾自己，他们隐隐都有些担心。“还会担心换了环境晚上会失眠，学校太大找不到宿舍。”龙腾说。兄弟俩互相打气，要努力适应陌生的环境。





