查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 关注 ·图文：祖孙三代横跨61年先后考进华科 ·图文：麻城双胞胎兄弟分别被华科武大录取 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 图文：祖孙三代横跨61年先后考 · 图文：麻城双胞胎兄弟分别被华科 5 关注 2016.8.29 星期一 图文：祖孙三代横跨61年先后考进华科 80岁爷爷送孙女报到时 在换了新颜的校园迷路了 楚天都市报讯 图为：昨日，黄洁和爷爷黄森如在华科校园里十分开心 楚天都市报记者乐毅摄

图为：黄洁和爷爷黄森如、伯父黄琦（受访者供图）



楚天都市报记者乐毅 实习生苑嘉轩



昨日，华中科技大学开学，来自江苏无锡的新生黄洁在80岁爷爷黄森如的陪同下报到。有意思的是，爷爷60多年前也在这所名校上学，有过相同经历的还有黄洁的伯父黄琦，一家三代人同结校友情缘。

当天，楚天都市报记者跟随祖孙二人的脚步，看校园新景，忆往昔岁月；同时连线采访黄琦，追寻三代人的华科印象和情结。



爷爷 1955年

夏天树下拉蚊帐睡觉



“嗯，幸好还在。”昨日，在一名教师的指引下，满头白发的黄森如终于找到了华科东四舍，这是他60多年前住过的地方。不过，让老人略感遗憾的是，如今的东四舍已经闲置封楼，不能进了。

黄森如1955年考入华中工学院（华中科技大学前身）机械制造专业。他说，因为交通不便，他从江西老家坐火车往东到南京，再往西坐了两天的船，绕个大圈子才到武汉。“那时候交通不便，上大学就像进京赶考。当时，我们班前四名全部考进了华工。”

当时黄森如所住的东四舍，一间屋子摆4张上下铺，住8人，再就是8张拼在一起的小桌子。那个年代不要说空调，连风扇都没有，夏天学生们只能把席子铺到草地上，把蚊帐挂在树枝上到外面去睡。黄森如回忆，那时上大学的机会少，学生们都很珍惜学习的机会，“上课没人点名，但不会有人逃课。”

新的建筑拔地而起，早已将黄森如熟悉的地标抹去，昨日，漫步在华科校园里的他迷路了。不过，看着身边穿梭的年轻身影，黄森如的求学记忆被唤醒，且越来越清晰。

黄森如说，当时他们每周要上6天课，周日也要拿出大半天来学习。当时考试非常严格，有笔试和面试，“我记得物理的面试，现场抽一道题，给15分钟的准备时间，考生要现场回答问题，考官当场打分。”

那个年代娱乐活动不多，电影和舞会是仅有的两项。黄森如说，每周六晚，东四食堂门口会放映电影，因为人太多，有人就到幕布后面去看。电影结束后就举行舞会，“当时女生少，舞会上很多都是男生和男生跳舞。”黄老先生捂着嘴笑道。



伯父 1984年

宿舍楼里有了电视机



黄洁的伯父黄琦，也于1984年考入华中工学院机械制造专业。昨日，黄琦在电话中告诉记者，当时选择华工是受到父亲黄森如的影响。黄琦说：“高三那年，父亲一直在我耳边说华工好，要我第一志愿填它。我想来看看是不是真像他说的那么好，所以就报考了。”

黄琦来校后，印象就是校园大，学生多。他当时住在南一舍，比起父亲那个年代没太大改变，一间房住7人，依然没有风扇，夏天经常抱着席子到楼顶睡觉。宿舍里老鼠很多，曾经有同学在被窝里发现一窝刚出生的小老鼠，寒暑假回家时还得把被子吊在空中，以防被老鼠咬坏。

不过，到黄琦上大学那会儿，娱乐活动明显多了不少，除了看电影和跳舞，打桥牌和下围棋是当时许多学生的选择。到了上大三时，每层宿舍楼还有了台电视机，晚自习之前，学校允许学生看一会新闻。很多学生看完新闻，又偷偷看会儿其他节目，“当时男生最爱看足球。”

黄琦介绍，当时华工已从工科院校逐渐向综合性大学转向，学校有了新闻学院、外语学院之类的文科院系。图书馆里除了理工科的专业书籍，也有一些人文方面的书籍。



孙女 2016年

“像爷爷伯父一样认真求学”



昨日傍晚，黄洁和父母、爷爷一起到华科百景园就餐，她吃完一份皮蛋瘦肉粥，又去蹭爷爷的鸡蛋羹喝。一天分别在华科三个不同食堂就餐，她对新学校的第一印象就停留在胃里了。“来之前，爷爷和伯父说学在华科，要我说呀，是吃在华科。”黄洁俏皮地说。

黄洁说，她选择华科的原因，既有爷爷、伯父的建议，更多是她独立的理性选择。“高考分数下来后，我发现最合适的只有华科了。”同时，华科优良的学风也是她比较看重的，黄洁说她将来还会考研。

黄洁父母给她每月的生活费是1000元，而黄森如当年每个月只有9块钱，伯父每月也才50元。黄洁感慨说，和爷爷、伯父那会儿相比，她的生活条件好多了，生活费不用愁，而且宿舍有了空调和热水。黄森如当年毕业后，在无锡一所学校从事教学和技术工作；黄琦毕业后也到无锡当机械工程师，现在在苏州一家外企工作。“有了爷爷、伯父这两位校友作榜样，我一定会珍惜四年的好时光，认真求学，实现自己的理想。”





