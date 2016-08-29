查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 视点 ·图文：考研QQ群叫卖“内部资料”行骗 ·武汉消防提醒：定期开展家庭火患“大扫除” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 图文：考研QQ群叫卖“内部资料 · 武汉消防提醒：定期开展家庭火患 4 视点 2016.8.29 星期一 武汉消防提醒：定期开展家庭火患“大扫除” 楚天都市报讯 随着经济社会的进一步发展，人们的生活质量也得到了极大的提高。大到空调、冰箱、洗衣机，小到吹风机、电磁炉、取暖器，现代化的家用电器日益增多。在提高生活质量的同时，又如何来确保消防安全呢？武汉市消防局向广大市民建议：定期做一次火灾隐患“大扫除”，让家庭远离火患。

家用电器、电线：注意家用电器的摆放位置，不要将易燃易爆物品放置在电视机、取暖器等大功率电器周围；检查家中电器线路是否有破损、插头与插线板是否紧密结合，防止线路短路或因接触电阻过大引起的短路失火；检查电器线路是否过载，长期不使用的电器要及时切断电源，老旧的家电要及时维修、更换。

厨房：检查燃气导气软管是否完好无损，及时清理导气软管、灶台及抽油烟机上的油污，防止煮饭烧菜时因高温使油污热化损坏厨具；菜油、酒精等易燃物品要统一收放，防止孩子贪玩引起火灾；牢记“人走火灭”的原则，切不可在煮饭时随意离开。

阳台、窗台：检查并清理阳台、窗台上堆放的杂物，切忌将打火机、香水、指甲油等易燃易爆物品置于阳光下暴晒。

疏散楼梯、通道：检查楼道里是否堆放有垃圾，并及时清理保证楼道畅通。发现有人将自行车、摩托车或杂物堆放在疏散楼梯内要及时拨打火灾隐患举报电话96119。





