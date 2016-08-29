查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 视点 ·图文：考研QQ群叫卖“内部资料”行骗 ·武汉消防提醒：定期开展家庭火患“大扫除” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 图文：考研QQ群叫卖“内部资料 · 武汉消防提醒：定期开展家庭火患 4 视点 2016.8.29 星期一 图文：考研QQ群叫卖“内部资料”行骗 千元买的“全套真题”参考价值为零 高校人士提醒备考资料可向院系咨询 楚天都市报讯 图为：李彤花高价买来的劣质考研资料



楚天都市报记者罗欣 通讯员郭雨轩 王媛



花千元买了几套“考研真题”，收到的货品连字都印刷得不清晰；在网上拍下一套标价200元的资料，内容全是在网络上复制粘贴的。目前，许多学生都在备战研究生考试。楚天都市报记者连日来采访发现，因轻信各类考研QQ群中的信息，不少学生上当受骗，花费数百元甚至上千元买来一堆“垃圾”。

武汉几所高校的教师明确表示，网上各种考研QQ群及网站均与校方毫无关联，考生若想了解相关院系研考注意事项及相关书目，可与校方研究生招生机构联系。



【学生爆料】

网购考研“内部资料”落入陷阱



“我想以自己的亲身经历，告诫考研的小伙伴们，千万别中了骗子的圈套。”近日，正在准备研究生入学考试的大三学生李彤（化名）告诉记者，上月底，他在一个名为“2017华中师范大学考研”QQ群里，看到了一条令他后来追悔莫及的消息。

该群群主发布消息称，“华中师范大学考研网”举行限定名额的打折活动，各类“内部资料”低至2-5折出售。李彤点开群主给的链接，访问了该网站，看到非常齐全的考研资料介绍，“每一个专业都有相对应的资料，分为基础、提高、冲刺，价格都上千了。”想到可以打折购买，他动心了。

李彤按照网站客服的指令，拍下了一份原价近1000元，现价五折的资料。付款过程中，他发现群主承诺过的“打五折”变成了“原价购买资料后通过支付宝返回一半的货款”。他将全额资料款转给了对方提供的支付宝账户，然后去找客服返款，工作人员以账户里钱不够，约定到8月中旬再返还剩下的款项。

买完资料后，QQ交流群的群主立刻以“买了资料的我都加了好友，没必要再加群了”为由，把李彤踢出了群。收到快递后，李彤发现收到的资料和网站及群里网友的描述差别巨大。“我买的是最贵的那种，包含了‘参考书、真题、学长学姐的笔记、导师的授课讲义、练习题、模拟题、预测押题、真题与分析’的全套复习资料。可拆开了包装以后，出现在自己眼前的，却是几套印刷粗劣、没有出版社与任何有效标识的试卷。”查看内容后，李彤立刻发现，这些题目与之前信誓旦旦的“为你所考的专业量身打造”完全是“两个世界”。“大部分的题目都可以在百度上搜到，而且印刷非常模糊，感觉像是他们随便找了几道题目就凑上去骗人了。”

到了约定的日期，客服并没有如约退还一半资料款。李彤通过QQ向群主咨询，但群主却“翻脸不认账”，否认有过打折活动，并在一番言语威胁后，直接将李彤“拉黑”。



【记者体验】

发现露了马脚群主将群解散



事实上，与李彤有着相同遭遇的不止一人。

汉口学院学生刘慧（化名）想考湖北大学的研究生。上月，她在一个考研论坛里看到一则“2017湖北大学行政管理整套考研资料”的帖子，帖子的内容是一条淘宝链接和一个qq交流群的群号码。她在群主的推荐下，花200元买了一套考研资料。等她收到货时却发现，那套资料的参考价值等于零。“怎么会这样，所谓的两本专业课重点考研笔记全是百度上可以直接下载的资料，毫无重点可言”。

根据爆料者提供的群号，记者以应届考研学生的身份混入了名叫“2017华中师范大学考研群”的QQ群。整个群的规模在200人以上，且处于禁言状态，只有一名群主，没有其他管理员。记者根据群介绍改好了自己的群名片，随后看见“华中师范大学考研网”的链接挂在群介绍最显眼的位置，并通过链接进入网站。

接着，群内禁言被临时解除了。记者扮作考研学生，与群内成员开始攀谈。不久之后，就收到了群主的私聊，他告诉记者网站上有很多考研资料，而且“群里用过的人都觉得很好”，并催促记者“数量有限，迅速下单”。

“你们的资料真的有效吗？我还是有一点点不放心。”记者在群里问道。“放心吧，我们都是从那个时候过来的，这些资料都是学长学姐们亲手整理的。”一名群员迅速回答。

接着，戏剧性的一幕出现了——另一名群成员趁着解除禁言的空当，迅速发出大段文字表达自己“已经被骗”的事实，并呼吁群内的同学不要购买资料。与此同时，记者发现群主立刻以最快的速度禁言，3分钟后，这个“2017华中师范大学考研”QQ群就被解散了。



【友情提醒】

考研资料应向校方招办了解



“因为备考，我下了很多考研App，平时也到处搜索一些考研交流群，想多了解信息。”李彤说。

但各种QQ群、网站、App中的信息鱼龙混杂，真伪难辨。记者在百度搜索引擎中输入“华中师范大学考研”，网页上涌出了大约278万条信息，包括大量的商业推广信息，其中不乏兜售考研资料的网站。当记者搜索“考研诈骗”时，搜索结果竟高达200多万条。

“学校考研资料，一般在各校研究生院的官方网站上都可以免费下载，学生没有必要去网络上购买所谓的试卷，而且各个学院根本就没有试卷可以卖。”华中师范大学相关负责人接受采访时表示，学生想了解某个学院的研考，可以直接致电该院研究生招办了解，不要轻信网络上的所谓内部资料。

湖北大学一位老师也提醒说，正常可以公开的考研资料，一般学生都可以通过正规渠道查到，如果是导师严格禁止外传的讲义与资料，外人是绝无可能拿到手的。





