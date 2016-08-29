查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 关注 ·儿科医生不足 缺口近2万人 ·图文：身患尿毒症 她边透析边工作 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 儿科医生不足 缺口近2万人 · 图文：身患尿毒症 她边透析边工 3 关注 2016.8.29 星期一 图文：身患尿毒症 她边透析边工作 换肾后欠下巨额医药费 坚强女孩欲靠自己撑下去 楚天都市报讯 图为：王洪儿的胳膊上留下的透析针眼伤痕



楚天都市报记者陈倩 通讯员彭青松 实习生陈有为 摄影：楚天都市报记者魏铼



“所有人的帮助都是对我的爱。”这是8月23日，接受了换肾手术后的王洪儿发出的微信朋友圈。这位22岁的女孩已经坚持了一年的透析治疗，同时还一直在坚持工作。昨日，摘下口罩，面对记者，她清瘦的脸庞带着坚定的微笑。

而在一年半之前，刚被确诊为尿毒症不久，她曾经绝望出走，差点因想不开而跳江轻生。



边透析边工作坚持一年



王洪儿是8月13日做的换肾手术，现在还在恢复期。而在之前的一年多里，她一直边透析边工作。

王洪儿2015年毕业于湖北中医药大学，现在一家教育托管班当老师。由于身患尿毒症，她每周要进行三次透析，每次得四五个小时。“每次做完透析，都觉得身体像被抽空了一样。”王洪儿对记者说。

与绝大多数透析病人不同的是，王洪儿每周还坚持上6天班。她从来没有因为透析而耽误过一次课。“有时候实在累了，就安排学生先做作业，我休息一会，这样就有力气跟他们讲课了。”王洪儿说。

教育托管班的负责人付女士说，王洪儿来上班时，他们并不知道她的病情。王洪儿除了有时候会和同事换班，从来没有迟到过，学生家长也都很信任她。唯一让她感到奇怪的是，王洪儿从来没有穿过露出胳膊的衣服，夏天也是如此。在病房里，王洪儿卷起袖子，向记者说起了原因：长期透析，手臂上留下了很多针眼，“我不想别人看见而同情我”。

王洪儿说，父母在她上大学时离异，她跟着妈妈生活。妈妈患有糖尿病、高血压，靠低保过生活，她希望靠自己的力量筹集治病的钱。“虽然有时候很累很累，我都咬紧牙坚持，我要活命，我要挣钱！”



曾经很绝望欲跳江轻生



王洪儿坦言，如果一年多前她冲动跳江，可能就再也坚持不到今天了。去年3月14日早上7点多，她留下了手机和身份证，独自一人走出了武汉市一医院的病房，34个小时后才悄悄回到学校（本报曾做报道）。王洪儿说，自己是2014年被诊断为慢性肾衰竭，后来转为尿毒症。

“那天我走出医院，是真的感到了绝望。”王洪儿说，她不停地换公交车，最后她到了武昌江边，在长江大桥桥头的一张长椅上，坐了整整一夜。听着江水拍打岸边的声音，她几次都想起身跳进江里。

天亮了，恍惚间她突然想到了妈妈和同学们。于是下午5点多，她一个人坐车回到了学校。到了宿舍，室友小王一看到她，就抱着她拼命地哭。后来她才知道，因为联系不上她，小王和同学们顺着江边，一路找，一路哭。王洪儿的妈妈也从远安老家赶来了。那天晚上，洪儿是在妈妈怀里睡着的，躺在床上，她还能感受到，妈妈抱着她的手在发抖。

从那以后，她再没有过放弃治疗的打算。“后来我看了自己的手机，60多个未接来电，妈妈在短信里说，求我回来，不管怎么样她都会把我治好，不会放弃我，我很惭愧，我不能再这样任性了。”



病痛折磨下仍乐观面对



透析和工作的双重负担，让王洪儿日渐消瘦，她的身体也越来越难以承受。在广州军区武汉总医院的帮助下，8月13日，她接受了肾脏移植手术。

王洪儿的管床医生夏俭有介绍，王洪儿目前的恢复情况不错，但作为肾脏移植，排斥和感染是术后恢复的两大难点，在手术后半年到一年左右的时间，都建议病人以休养为主，不要从事重体力劳动。

王洪儿说，她还是要继续工作。这次手术的费用，她依靠微薄的存款和外公给的一些钱，凑了10万元，现在还欠40万元。接下来，她会考几个对以后工作有用的证，同时锻炼身体，“如果可以，我还想回原来的单位上班，我要靠自己的力量撑下去。”

目前，王洪儿在“轻松筹”上发起的众筹募捐，已筹集到了13万多元。付女士说，她们也为这个女孩的坚强所感动，如果洪儿愿意留在托管班上班，可以为她安排相对较轻松的工作岗位。





