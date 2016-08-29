查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 关注 ·儿科医生不足 缺口近2万人 ·图文：身患尿毒症 她边透析边工作 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 儿科医生不足 缺口近2万人 · 图文：身患尿毒症 她边透析边工 3 关注 2016.8.29 星期一 武汉市儿童医院调查显示 我省患儿数量近年年均增加10% 儿科医生不足 缺口近2万人 楚天都市报讯 楚天都市报记者陈媛 通讯员王琛



“我省儿科医生缺口近2万人。”昨日，湖北省儿科医疗联盟的牵头医院——武汉市儿童医院，公布了对省内上百家联盟医院的儿科医疗质量摸底巡查结果，发现我省儿科医疗资源现状不容乐观，基层儿科医务人员缺口大。该院宣布，将和华中科技大学同济医学院合作，建立我省儿医人才培养基地，定向培养临床急需的儿科医师。



现状

11人负责4个病区和门诊



今年3月，为了提高儿科诊疗水平，由武汉市儿童医院牵头，157家医院结成湖北省儿科医学联盟，包括武汉市53家，省内各地市州99家，周边省市5家医院。联盟成立后，武汉市儿童医院进行了为期几个月的儿科医疗质量摸底巡查，结果发现问题严重。

“襄阳一家医院的儿科有4个病区，其中还包括一个新生儿病区，可一共才有11名儿科医生，这些医生还要坐门诊，该院儿科月门诊量大约有3000人次。”武汉市儿童医院医务处处长陈占峰说，这至少是30个医生才能完成的工作量。正常情况下，一个病区40张床需要12名医生，武汉市儿童医院目前是8名医生。

陈占峰介绍，工作辛苦、收入不高、医院不重视导致儿科医生流失的情况很普遍。“按照出生率来计算，我省平均每年患儿人数的增长在10%左右，这就意味着儿科医生和医院的病床数都应该相应增加，才能满足需求，但事实上基层儿科医生的人数不增反减，90%的公立医院儿科在5年内没有增加一张病床，仅10%的医院儿科有所发展。”



困境

儿科医生多是“半路出家”



武汉市儿童医院小儿骨科的老专家余希临从事小儿骨科工作30余年，治疗过的患儿超十万人。

余希临介绍，儿科与成人无论是疾病谱还是治疗方法都有着千差万别，一名儿科医生的成长要经历一个漫长的过程。过去医学院设有儿科系，医学生从开始学医的第一天就进入了这个特殊领域，进入临床后能迅速适应，而全国医学院校从1999年停止招生，现在的医学生学的是成人的疾病，进入临床后才重头学儿科，这个学习过程更加艰难。虽然有些医科大学今年开始复招，但短期内仍难以解决问题。

基层医院的儿科医生“半路出家”的情况更为突出，几乎都是从其他专业转行过来的。陈占峰说，基层医院儿科接诊的患儿85%都是常见病多发病，15%是特殊疾病。基层医生对于血液、内分泌系统、神经系统等特殊的儿童疾病，判断能力十分有限，容易贻误病情。“由于人手少，一些医院儿科呈现季节性状态，比如到了秋季，接治的全是腹泻的患儿，危急重症、疑难杂症一般都无法接治。”



解决

校院合作培养儿科医师



武汉市儿童医院院长邵剑波介绍，全国儿科医生缺口20多万，湖北缺口近2万。随着全面二孩政策和分级诊疗改革的实施，对儿童医疗机构和儿科人才的需求更是激增。我省儿科医疗资源现状更不容乐观，基层儿科医务人员缺口大，基层医务人员对儿科疑难杂症处理的指导需求十分旺盛。

继去年与江汉大学达成协议成立儿科临床学院之后，昨日武汉市儿童医院正式挂牌华中科技大学同济医学院附属武汉儿童医院，武汉市儿童医院将在儿科医师培养方面与华中科技大学同济医学院合作，充分利用大学和医学院的资源，建立湖北省儿医人才培养基地，定向培养临床急需的儿科医师。同时，依托湖北省儿科医疗联盟平台，提高湖北省内儿科医生整体医疗技术水平。

据介绍，昨日“全省百名优秀儿科医生”的培养项目正式启动，100名来自省内的基层儿科医生将在武汉市儿童医院进行为期3个月学习培训，整体提升基层儿科医生的诊疗水平。





