查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：7种交通方式可在此无缝换乘 ·图文：东西湖一公司凌晨爆炸起火 车间多名作业工人安全逃生 ·武汉年内新增两家社区老年幸福食堂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 图文：7种交通方式可在此无缝换 · 图文：东西湖一公司凌晨爆炸起火 · 武汉年内新增两家社区老年幸福食 2 要闻 2016.8.29 星期一 武汉年内新增两家社区老年幸福食堂 65岁以上老人一日三餐只需10元 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文杰）为解决社区高龄、独居老人吃饭问题，武汉已开办了5家道能幸福食堂，在年底前，还将在青山区和江汉区再各开设一家，届时65岁以上老人在食堂用餐，一日三餐只需10元左右。

武汉市民政局副局长张明武昨日表示，截至2015年底，全市60岁以上老年人达163.76万，全市独居老人约占30%。这其中，高龄、独居老人的吃饭问题亟待解决。为此，2013年起，武汉道能义工服务中心陆续在5个老人集中的社区（硚口营北社区、发展社区，武昌电力新村社区、彭刘杨社区，黄陂人和天地社区）开办了5家道能幸福食堂，凡65岁以上老人，每天花10元左右即可吃三餐，目前已惠及3000多名老人。

张明武表示，下半年将在青山区工人街、江汉区满春街各开设一家道能幸福食堂。道能幸福食堂负责人表示，食堂不仅仅对老人开放，社会人士也可来就餐，但价格将执行市场价，比老人用餐略贵一些。

据悉，目前武汉市已印发了《推进社区老年人服务中心建设运营社会化的实施方案》，鼓励推动全市已建成的近600家社区老年人服务中心交由社会服务机构托管、运营。力争每个区培育2—3家规模较大的为老服务企业、社会组织。





