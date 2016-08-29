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 第2版 要闻
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楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.8.29 星期一
武汉年内新增两家社区老年幸福食堂
65岁以上老人一日三餐只需10元
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文杰）为解决社区高龄、独居老人吃饭问题，武汉已开办了5家道能幸福食堂，在年底前，还将在青山区和江汉区再各开设一家，届时65岁以上老人在食堂用餐，一日三餐只需10元左右。
    武汉市民政局副局长张明武昨日表示，截至2015年底，全市60岁以上老年人达163.76万，全市独居老人约占30%。这其中，高龄、独居老人的吃饭问题亟待解决。为此，2013年起，武汉道能义工服务中心陆续在5个老人集中的社区（硚口营北社区、发展社区，武昌电力新村社区、彭刘杨社区，黄陂人和天地社区）开办了5家道能幸福食堂，凡65岁以上老人，每天花10元左右即可吃三餐，目前已惠及3000多名老人。
    张明武表示，下半年将在青山区工人街、江汉区满春街各开设一家道能幸福食堂。道能幸福食堂负责人表示，食堂不仅仅对老人开放，社会人士也可来就餐，但价格将执行市场价，比老人用餐略贵一些。
    据悉，目前武汉市已印发了《推进社区老年人服务中心建设运营社会化的实施方案》，鼓励推动全市已建成的近600家社区老年人服务中心交由社会服务机构托管、运营。力争每个区培育2—3家规模较大的为老服务企业、社会组织。


   