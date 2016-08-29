查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第2版 要闻
·图文：7种交通方式可在此无缝换乘
·图文：东西湖一公司凌晨爆炸起火 车间多名作业工人安全逃生
·武汉年内新增两家社区老年幸福食堂
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 财经
第11版 : 养生
第12版 : 财经
第13版 : 教科
第14版 : 健康
第15版 : 跑腿
第16版 : 楚动
第17版 : 小小作家
第18版 : 文娱
第19版 : 体育
第2版 : 要闻
第20版 : 国际
第21版 : 国内
第22版 : 影集
第23版 : 读吧
第24版 : 书香
第3版 : 关注
第4版 : 视点
第5版 : 关注
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 法治
第9版 : 经济
·
图文：7种交通方式可在此无缝换
·
图文：东西湖一公司凌晨爆炸起火
·
武汉年内新增两家社区老年幸福食
2
要闻
2016.8.29 星期一
武汉年内新增两家社区老年幸福食堂
65岁以上老人一日三餐只需10元
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文杰）为解决社区高龄、独居老人吃饭问题，武汉已开办了5家道能幸福食堂，在年底前，还将在青山区和江汉区再各开设一家，届时65岁以上老人在食堂用餐，一日三餐只需10元左右。
武汉市民政局副局长张明武昨日表示，截至2015年底，全市60岁以上老年人达163.76万，全市独居老人约占30%。这其中，高龄、独居老人的吃饭问题亟待解决。为此，2013年起，武汉道能义工服务中心陆续在5个老人集中的社区（硚口营北社区、发展社区，武昌电力新村社区、彭刘杨社区，黄陂人和天地社区）开办了5家道能幸福食堂，凡65岁以上老人，每天花10元左右即可吃三餐，目前已惠及3000多名老人。
张明武表示，下半年将在青山区工人街、江汉区满春街各开设一家道能幸福食堂。道能幸福食堂负责人表示，食堂不仅仅对老人开放，社会人士也可来就餐，但价格将执行市场价，比老人用餐略贵一些。
据悉，目前武汉市已印发了《推进社区老年人服务中心建设运营社会化的实施方案》，鼓励推动全市已建成的近600家社区老年人服务中心交由社会服务机构托管、运营。力争每个区培育2—3家规模较大的为老服务企业、社会组织。