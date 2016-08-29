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·图文：东西湖一公司凌晨爆炸起火 车间多名作业工人安全逃生
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要闻
2016.8.29 星期一
图文：东西湖一公司凌晨爆炸起火 车间多名作业工人安全逃生
该企业生产锂电池为主 事故原因正在调查中
楚天都市报讯 图为：失火后烧黑的厂房楚天都市报记者曲严摄
楚天都市报讯（记者徐剑桥）昨日凌晨，位于东西湖区的武汉孚特电子科技有限公司厂房内爆炸起火，数百平方米的生产车间被烧。事发时车间三楼有多名工人，所幸都安全逃出。目前事故原因尚在调查中。
该公司位于东西湖区三店吴北路。附近丰尚御龙湾小区居民高先生介绍，昨日凌晨2点多，他在睡梦中被焦糊臭味惊醒，打开窗一看，发现几百米外的孚特电子厂内浓烟滚滚，火光冲天，工厂里不时传来噼里啪啦的爆炸声，场面有些吓人。高先生提供的一段时长约一分钟的视频显示，厂房内不断传来爆炸声，有如鞭炮连环炸响，熊熊大火从车间大楼窜出映红了夜空。
昨日上午11时许，楚天都市报记者设法进入工厂内部看到，现场仍有烟雾不时飘出。事发车间共三层，二楼和三楼一片狼藉，二楼多扇窗户玻璃全部炸飞震碎，窗户旁的几棵树被烧焦，目测整个车间过火面积数百平方米。车间四周的地面上，堆满了被烧裂的玻璃瓶和疑似电池零部件。
孚特公司几名工人介绍，该公司生产锂电池为主，发生爆炸的是二楼的成品车间，三楼还有半成品车间。爆炸时有一些工人正在三楼的作业房里进行最后几道工序作业，事发后这些工人及时逃出，无人伤亡，正在宿舍睡觉的百名工人则被叫醒疏散到厂外。
“来了很多消防车，凌晨2点多后火被扑灭，后来又传来爆炸声，我们天快亮才回来。”工人们说。
东西湖区委宣传部工作人员通报称，昨日凌晨1时16分，武汉孚特电子科技有限公司生产车间发生燃烧。接到报警后，区委、区政府主要领导迅速到场指挥，公安、消防、应急、安监、环保等部门迅速开展应急处置，事故中无人员伤亡。