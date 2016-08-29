查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：7种交通方式可在此无缝换乘 ·图文：东西湖一公司凌晨爆炸起火 车间多名作业工人安全逃生 ·武汉年内新增两家社区老年幸福食堂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第3版 : 关注 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 经济 · 图文：7种交通方式可在此无缝换 · 图文：东西湖一公司凌晨爆炸起火 · 武汉年内新增两家社区老年幸福食 2 要闻 2016.8.29 星期一 天河机场交通中心年底投用 本报记者探访施工现场 图文：7种交通方式可在此无缝换乘 楚天都市报讯 图为：天河机场交通中心示意图 制图：邬雪婷

图为：建设中的交通中心廊道 楚天都市报记者黄永进摄



楚天都市报讯（记者黄永进 通讯员吕作武）随着武汉天河机场新塔台和二跑道相继投入运营，作为天河机场的重要组成部分，机场交通中心建设也在同步进行。记者昨日随武汉市交委现场探访了解到，武汉天河机场交通中心建设已完成六成以上的建设量，年底投用后，市民可在此实现多达7种交通方式换乘。



规划

地上地下共四层多种方式到机场



建设中的交通中心距离天河机场约1公里，这座地上2层、地下2层的建筑，总面积达27.8万平方米，将与T3航站楼一起投入使用。

武汉交投相关人士告诉记者，交通中心地下二层为城铁和地铁；地下一层为社会停车场；一层是大型换乘中心，集中公交、出租、私家车、客运大巴等各类交通方式；二层则是商业体和社会停车场。整个武汉天河机场交通中心有3300个停车位，车主可将车辆开到地上二层后，直接通过廊道前往航站楼。

建成后，市民可选择实现公交、出租、私车、客运大巴、地铁、城铁等多种交通方式抵达机场。



探访

一分钟通过廊道出地铁10分钟换飞机



昨日下午，记者在交通中心施工现场看到，这里正在进行机电安装和装修。

“从交通中心到T3航站楼，1分钟就可以走过去。”项目部负责人指着尚未完工的廊桥告诉记者，交通中心二层有3条长93米、宽9米的廊道连接交通中心与T3航站楼，市民可通过廊道步行抵达T3。由于廊桥上设有步行电梯，赶飞机的乘客只需1分钟即可通过廊桥到达候机楼。

在地下二层的天河机场地铁站内，业主代表李家春介绍，地铁站设有A、B、C、D四个出口，从距离最短的B出口出来，7分钟内可换乘其他交通工具，10分钟内可换乘飞机。乘客需要乘坐汉孝城铁的话，选择距离最短的C出口只需花上5分钟。



便捷

未来有望开进高铁比肩上海虹桥枢纽



随着地铁机场线即将开通，武汉地铁将三站一场（汉口站、武昌站、武汉站，天河机场）紧密联系到一起。四大出城交通枢纽之间的通勤时间，将缩短至一个半小时以内。而在三大火车站附近，又布局有宏基、金家墩、杨春湖等客运站，这将给乘客带来更多的便利。

武汉市交委相关负责人介绍，目前城铁、地铁、公交、出租以及长途客运班车已接入汉口、武昌、武汉三大火车站，但经常搭乘飞机出行的市民，还是苦于只能乘大巴、出租车前往机场。

今年底，天河机场交通中心竣工后，可实现城铁、地铁、公交、出租、长途大巴、私家车、航空共7种交通方式无缝立体换乘，成为全国交通换乘一体化程度最高的机场之一。

据介绍，未来几年内，高铁也有望开进天河机场，天河机场将比肩上海虹桥综合交通枢纽，可方便旅客空铁垂直换乘。





