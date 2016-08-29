查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 书香 ·图文：从别离到相依 ·图文：丹青不知老将至 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第6版 : 评论 第9版 : 经济 · 图文：从别离到相依 · 图文：丹青不知老将至 24 书香 2016.8.29 星期一 图文：从别离到相依 《小别离》第二季创作手记 楚天都市报讯 文 鲁引弓



鲁引弓的首部长篇小说《小别离》2014年出版后，被包括楚天都市报在内的多家报刊杂志转载，也引来了影视版的打造契机。同名电视剧《小别离》，因题材强劲的现实感，以及黄磊、海清、TFBOYS等明星阵容，已成为2016年“话题剧王”之一。

为写作《小别离2》，鲁引弓曾于今年二三月间赴美加采访。在阳光蓝天的异域，那些来自中国的小留学生，像随风而至的一顶顶小降落伞，在校门口、放学路上、站台、超市里不时闪现。鲁引弓说，他们那独立而又懵懂的眼神，让人感慨，因为每一个小小身影都隐藏着成长的心事，以及远方那个家的挂念。

《小别离》的写作与发表，让我感受到了文学与当下所能产生的共鸣，也开启了我作为一个曾经的媒体人，转型文学创作后的创作思路、取材方向，和写作节奏。

当下感、信息量、小人物、大背景、价值观悖论……这些要素，经由《小别离》叙事经验之后，它们成了我写作的抓手和逻辑。

它们让我面对题材立意、人物设定、人物关系架构时有所依据，相信它们能与现实中人构成共振，在这个现实主义文学受冷的时代，它们或许是通往阅读者的途径。

也正因为此，《小别离》发表后，我关注着受众指向：因主题的当下感，和对世态人心的直面叙事，《小别离》牵引出了关于第四次留学潮、中国式应试教育、环境问题、食品安全、职场规则、成功坐标、房价压力等等话题。

这一片热话题，伴随情感，弥漫在阅读氛围之上，从稍远一点的方位打量过去，你会遏制不住想从一个更纵深、宽阔的视角，去凝视那些步履匆匆的离别身影，思量他们的前因后果，以及对于当下的意味。

这，就是《小别离》后续之作《小别离2》的创作由来。

也就是说，我试图将已成为现象的“小别离”，放入一个大的时空坐标，观照它形而上的意味。

首先是时间坐标。当下，席卷这片土地的本次“留学潮”、“移民潮”，从纵向上，与清末民初的第一次留学潮、20世纪50年代留苏潮、80年代留学热相比，有显眼的差异……从曾经明快的报效家国、洋插队捞金，到如今的纠结惆怅、两难选择，色调、理念在变，年龄段在变，甚至有千家万户开出小船远去的错觉……那是人对于土地、家庭、未来生存的纠结，纠结来自于犹豫、不安和焦虑，它甚至强烈到忍受亲情分离，“中国人是为小孩的，只要子女过得好”。作为《小别离》的后续，《小别离2》在追随那些步履匆匆的人影时，试图返顾时光纵轴，看“留学潮”在这片土地上嬗变的民间逻辑，悖论之处，是对当下生存、价值标准、传统伦理处境的反思。

其次是空间坐标。从《小别离》到《小别离2》，从大洋此岸到彼岸，从“走与不走”到“回与不回”，空间转换之间，人却惊讶地发现，人生的两难命题在继续，空间出走，却走不出内心之惑，绕不过去的是人与故土的关系。《小别离2》中，方园一家、方芳一家、杨冰一家，老老少少谁都无法真正“远行”，谁都在经受割不断的家国、血脉情愫的日常磨砺和煎熬。于是，在“小小别离”之后，跨越大洋两岸的宽阔空间，“教育乡愁”掩映着人对于故土的宿命，对于亲情的刻骨眷恋，对于文化根源相依的执念。

也因此，每个“小别离”背后，都藏着“大别离”：小人物一次次身不由己的告别与返顾，折射了整个时代在精神、传统以及记忆层面的别离及焦虑；留学移民热潮下，是一个民族的内心在经受内外因的底线挑战。

细微悲欢，弥漫着时代的气息和价值指向，这是人与时代，与行进中的这片土地聚散不尽的命题。

而小人物返顾故乡的不舍眼神，说明了我们的宿命、善良和美好，以及令人怜惜的希冀。

这是别离中的暖色，分离中的安慰，相依的希望。





