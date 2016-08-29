查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 读吧 ·广告 ·图文：豫冬和他的澳门往事 ·图文：读书卡片 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第6版 : 评论 第9版 : 经济 · 广告 · 图文：豫冬和他的澳门往事 · 图文：读书卡片 23 读吧 2016.8.29 星期一 图文：读书卡片 楚天都市报讯 《桂香街》



江苏省作协主席、鲁迅文学奖得主范小青的长篇小说：能力出众的外企高管林又红阴差阳错地被当成桂香街居委会“蒋主任”，与“蒋主任”这个称谓同时加到林又红身上的，是桂香街上普通百姓的生活重负。在个人情感与社会责任的冲突较量中，林又红完成了人生中一次重大的选择。

世界上的爱有很多种。桂香街像是范小青为我们精心制作的一个容器——任这世间各种不同形式的爱在其中相互挤压又相互包容。透过这个装满鲜活市井气息的容器，足以窥到我们时代城市发展进程中的希望与隐忧，亦足以窥到作家审视社会的冷眼和关怀众生的热心。



《选择流落》



自从上世纪80年代以《“北京人”——100个中国人的自述》等作品成名以来，张辛欣一直在从事小说和“非虚构”两类主要文本的创作。在“非虚构”写作借助微信等技术平台如火如荼之际，我们发现，张辛欣的“非虚构”写作早已经蔚为大观，她具备了“非虚构”写作的一切优势：小说家的笔触、独立不羁的个性、近30年的全球漫游、对生存和身份等问题的极端敏锐、对当下的不竭热情、广博的见闻、自身从事的多种形态的创作工作和经验……可以说，最新出版的《选择流落》将会成为“非虚构”进程中的标志性文本。





