查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 影集 ·广告 ·图文：闲云野鹤二十年 ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第6版 : 评论 第9版 : 经济 · 广告 · 图文：闲云野鹤二十年 · 广告 22 影集 2016.8.29 星期一 图文：闲云野鹤二十年 楚天都市报讯 图为：马光裕一家三代人在庐山

图为：华中师范大学老年合唱团



马光裕



1996年，我刚刚退休2年，外孙女出生了。两年后，老伴退休。又两年，孙女出生。

楚天都市报刚创刊时，我们便订阅了。我每天起床第一件事便是看报。看完了，老伴接手去看。一张报让我们两个退休教师和世界紧密相连，世事、国事、天下事，事事关心。人在家中坐，天下事如在眼前。

儿女们忙于工作，照料外孙女和孙女的任务便落在我们头上。我们两个都退休了，又都是教书的，身体也还可以。有时间、有能力、有经验、有情感，当仁不让，乐在其中。从生活到学习辅导全包。老伴教了36年小学，对孩子们的学习辅导得心应手。她尤其着重训练两个孙女的书法。外孙女练毛笔，屡屡获奖；孙女练硬笔，小学一年级便获得武汉市首届中小学生规范汉字书法竞赛一年级组一等奖。后来，她还陆陆续续获得了三次洪山区一等奖，一次武昌区一等奖和武汉市二等奖。小学班主任的评语是：“书写工整漂亮的你是同学们学习的榜样，翻看你的作业总是令老师赏心悦目，一笔一画都能看出你的认真。”

小学阶段，两个孩子都没有上培优班，学得轻松、扎实。她们还是学校合唱团团员、运动会的选手、办班报的骨干，德智体美劳全面发展。进入中学后，我们管得就比较少了。去年，外孙女高中毕业，进入美国贝勒大学，孙女初中毕业考进了省实验中学。

两个小家伙上中学后，我和老伴参加了华中师范大学的老年合唱团。合唱团成立于上世纪90年代，经过一段时间的训练，终于唱出了校门。先后获得中央电视台主办的夕阳红老年电视合唱大赛第二届和第三届的铜奖。湖北省高校首届老年合唱比赛一等奖，以及武汉“春之声”“长江放歌”“湖北省高校庆祝建国60周年”的比赛的奖项。我们越唱越年轻，越唱越快活。唱出了欢乐，唱出了青春。

年轻时我们就喜欢旅游。“读万卷书，行万里路”是我们向往的生活。但那时工资低、工作忙、家务重，捆住了我们的手脚。退休后，孩子独立了，有时间了。条件的改变，勾起了我们的旅游瘾。我们全家8人，5个教师、2个学生，有7人有寒暑假。我们多次全家游，不参团，自由行。先后去了北京、青岛、昆明、曲阜、大理、丽江、泰山、黄山、庐山……旅游让我们认识了祖国的大好河山，丰富了生活阅历，舒缓了身心，增进了健康。





