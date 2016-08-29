查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 国际 ·图文：“半个温州人”竞选加蓬总统 ·图文：土耳其出兵叙利亚 打击库尔德武装 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第6版 : 评论 第9版 : 经济 · 图文：“半个温州人”竞选加蓬总 · 图文：土耳其出兵叙利亚 打击库 20 国际 2016.8.29 星期一 图文：土耳其出兵叙利亚 打击库尔德武装 出动F-16战机和坦克 连续夺取5个边境小镇 楚天都市报讯 图为：土耳其军队出动坦克跨境作战 CFP图



据新华社电 土耳其军队代号为“幼发拉底河盾牌”的越境军事行动27日进入第四天。土军方人士称，土军当天动用战机和坦克，在其扶植的叙利亚反对派武装呼应下，攻击了叙北部多处库尔德武装目标。开战以来，土军已经从库尔德武装和极端组织“伊斯兰国”手中一连夺取5个边境小镇。

多名不愿公开姓名的土耳其军官说，土军当天出动两架F－16战机轰炸了由库尔德武装“人民保护部队”占据的一处地盘。库尔德方面证实，空袭发生在叙利亚边境小镇杰拉卜卢斯以南8公里的阿马尔奈村。

空袭过后，土军又在其支持的当地反对派武装火力配合下，与库尔德武装展开激战。土耳其官方阿纳多卢通讯社报道，两辆土军坦克被火箭弹命中，造成一死三伤。库尔德方面则说，在阿马尔奈村附近摧毁了两辆敌军坦克，打死多名坦克兵。

按照法新社说法，这是土军本月24日出兵叙利亚以来，第一次空袭叙利亚库尔德武装，也是土方首次遭遇人员损失。

土耳其官方将此次行动定性为反恐作战，目标是清除叙利亚北部“伊斯兰国”和库尔德武装的威胁。分析人士指出，土军虽然名义上“两个都打”，但重心显然放在后者。

近年来，叙北部的库尔德武装在美国扶植下成为打击“伊斯兰国”的生力军，势力范围迅速扩大，已经在叙利亚北部构成事实性自治。土耳其担心，一旦叙利亚库尔德人组建自治区，会对土耳其国内数百万库尔德人产生示范效应，危及土耳其国家安全。

土耳其多安通讯社报道，土东南部主要城市迪亚巴克尔的一座机场27日晚遭遇火箭弹袭击，没有造成人员死伤，袭击者疑似库尔德武装。

迪亚巴克尔省省长侯赛因·阿克索伊告诉当地NTV电视台，27日午夜前不久，四枚火箭弹落在机场贵宾休息室门外一个警察哨岗附近，所有乘客和机场工作人员紧急撤退到航站楼内避险，没有人员因此受伤，所有进出港航班也未受到影响。

眼下尚无任何组织或个人“认领”这起袭击。当地安全部门官员认为，袭击者可能是活跃在这一带的库尔德武装组织。

土耳其东南部是库尔德人聚居区，是库尔德工人党等反政府武装的主要活动区域。库尔德工人党成立于1979年，试图通过武力在土耳其、伊拉克、伊朗与叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家，被土耳其、美国和欧洲联盟视作恐怖组织。





