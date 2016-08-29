查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 国际 ·图文：“半个温州人”竞选加蓬总统 ·图文：土耳其出兵叙利亚 打击库尔德武装 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第6版 : 评论 第9版 : 经济 · 图文：“半个温州人”竞选加蓬总 · 图文：土耳其出兵叙利亚 打击库 20 国际 2016.8.29 星期一 图文：“半个温州人”竞选加蓬总统 曾任联合国大会主席 楚天都市报讯 图为：让·平 CFP图



据新华社电 西非国家加蓬27日投票选举总统。现任总统阿里·邦戈·翁丁巴寻求连任，最大竞争对手是反对派候选人、前非洲联盟委员会主席、原联合国大会主席让·平。

让·平是加蓬为数不多的国际名人。他的父亲是中国温州人。让·平还是阿里·邦戈的前姐夫，与其父、曾执政42年的已故老总统奥马尔·邦戈关系密切。

让·平现年73岁，他的父亲程志平是温州永嘉县商人，上世纪30年代来到加蓬定居，娶了当地部族首领的女儿为妻。让·平的母亲信仰天主教，让·平出生后，程志平带他去天主教堂洗礼，取教名“让”，跟自己名字中的“平”合称让·平。

作为“半个温州人”，让·平曾多次访问中国，回老家省亲，参观祖居。

让·平曾担任加蓬外交部长将近10年，2004年至2005年担任第59届联大主席，2008年至2012年担任非盟委员会主席。他是老邦戈的政治密友，还娶了老邦戈的长女帕斯卡利娜，育有两个孩子，后来离婚。

阿里·邦戈当选总统后，与曾在老邦戈政府共事多年的让·平渐行渐远，最终于2014年分道扬镳，后者退出执政的民主党，成为小邦戈政府直言不讳的批评者。

让·平说话语速快，而且很敢说。他今年3月接受法国《世界报》采访时说：“加蓬就像‘泰坦尼克’号，正朝向冰山驶去，而船上的乐队还在继续演奏。如果无所作为，那座冰山就是内战。”

阿里·邦戈现年57岁，曾执掌加蓬国家石油企业40多年，7年前在老邦戈去世后当选总统。老邦戈执政期间，阿里·邦戈被视为加蓬精英阶层外交、商业和军事复杂关系网的核心人物。子继父业后，他开始树立自己重视“专家治国”的形象。

加蓬是非洲少有的“富国”，人口据世界银行统计大约170万，盛产石油，是石油输出国组织成员，人均国内生产总值达1万美元，然而，众多财富、尤其是石油财富集中在少数精英阶层手中。加蓬一度是世界上人均进口香槟酒最多的国家。

路透社援引2005年、也是迄今可见的最新数据报道，大约五分之一加蓬人每天收入不到2美元，将近三分之一加蓬人生活在本国设定的贫困线以下。世界银行数据显示，加蓬年轻人失业率高达35％。

近几个月来，加蓬国内骚乱事件显现增加，众多公共领域发生罢工，石油行业数以千计工人下岗。

无论谁当选，要实现减贫宏愿，新政府都面临资金难题。石油收入占加蓬财政收入60％，由于这一经济支柱的产量长期呈下降趋势，且近两年来国际油价大跌，加蓬政府的钱袋子瘪了不少。而发展农业和旅游业的经济多元化努力成果还不够丰硕。



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让·平父亲程志平：

当地人亲切称他为“平爸爸”



据《北京青年报》报道让·平的父亲程志平19岁远走他乡，1933年来到加蓬让蒂尔港贩卖瓷器，原本打算再回欧洲，却因误了船期而留在了当时还是法属殖民地的加蓬。没有工作的程志平刚巧遇到一家法国面包房的师傅病故，便去应聘烤制面包。而这一留，便长达半个世纪，程志平和他在法国认识的同乡陈松青也由此成为第一批踏进加蓬的中国人。

程志平图谋发展，此后搬迁到让蒂尔港以南150公里的埃丁布埃州首府翁布埃镇，并且娶了当地米耶内族首领的女儿为妻，正式在加蓬安家落户。

纪录片《温州人》总导演叶卉为了重现这段历史，曾远赴非洲拍摄。她向记者介绍，程志平先生在当地享有很高的声望。“在和当地人接触的过程中，我们了解到，他教会当地非洲人织网捕鱼和腌制鲜鱼的技术，这些如今仍是当地人生活的重要部分。致富后的程志平给当地民众捐建学校、医院等等，所以当地人都亲切地称他为‘平爸爸’。在我看来，他把生命交付给了那片土地，也是融入当地文化的典范。”

上世纪50年代初，在一场全球性的市场危机中，很多公司大举裁员，程志平却没有舍弃一个工人，而是和当地工人共渡难关。危机过后，很多公司招不到人复工，而程志平的公司凭借不离不弃一举成为加蓬木材业的龙头老大。

1972年，加蓬南部埃丁布埃州人民在选举州议会议长时，民众把选票投给了这位来自中国温州的移民——程志平。那一年，大学毕业后的让·平正式受聘于联合国教科文组织，不经意间踏进加蓬外交界的他，从此开启了令人瞩目的成就。





