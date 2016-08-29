查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 小小作家 ·图文：啰嗦的“臭老爸” ·一枝一叶总关情 ·洹河梦（25） ·安史之乱（18） ·爷爷，我想您了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第6版 : 评论 第9版 : 经济 · 图文：啰嗦的“臭老爸” · 一枝一叶总关情 · 洹河梦（25） · 安史之乱（18） · 爷爷，我想您了 17 小小作家 2016.8.29 星期一 洹河梦（25） 楚天都市报讯 5分钟之内，陈新和徐仲既解决了两地分居问题，又解决了崭新的住房一套



陈新父亲语重心长地说：“我大学毕业就分到了格尔木，你爷爷奶奶远在咱们老家江苏泰州，两位老人病危时，我都是坐车坐船一连几天几夜往回赶，没有谁批准我坐过飞机。好女儿，你一定要记住这份情，用好的工作成绩报答。我是汽车修理厂厂长，多年当领导，我懂得探亲不能报销飞机票，只准报火车票，我和你妈这里有钱，回去以后给台里补交飞机票与火车票的差价部分。”

陈新回到台里后，照他父亲的要求坚持只报了火车票的钱数。有一天，她趁我不在办公室时，放到我办公桌上一封信，把我夸得像一朵花。我知道陈新是个非常内向的女孩，平时很少与我们领导接近，有时见了说话脸都红。但由于她以优异成绩考入北广，在大学期间又是高才生，文笔秀丽，品德高尚，工作责任心极强，给全台同志留有美好的印象。我让办公室同志把陈新请到我办公室，我说：“你的信写得太客气了，你必须清楚，我是党组织派到台里来为大家排忧解难的。我所做的一切都代表着楚天台这个集体，不能视作个人行为。不允许大家对我感恩戴德。”

本分女孩陈新那天坐在我对面的椅子上一句话都没说，只知道哭。几个月后，她父亲回泰州路过武汉，他老人家以重病之身登上8楼，又一次当面向我表达了他全家的感激之情。这是一位非常善良的父亲，是一个长期坚守在祖国西部边陲的模范干部，这是我与陈新父亲见的第一面，也是最后一面。因为这次回去没多久，老人就去世了，葬在了生他养他的故乡土地上。

陈新的丈夫叫徐仲，他俩在北广是同班同学。毕业时，徐仲分到了青岛市经济开发区从事电视宣传。他俩1992年上半年结婚后，徐仲从青岛给我写来一封信，请求调来楚天台。1992年8月18日，我们将要推出的新节目表又一次延长了播出时间，各部都要求加人。大约是在8月10号左右开中层干部会，研究新节目表，我让台办通知陈新马上赶到会议室来找我。

陈新站在会议室正中间问我找她什么事。我说：“目前，台里急需增加编播人员，徐仲曾给我写信要求调来，我们先借调他来台里上班，随后办理正式调动手续，你回去准备一下，明天一早动身去青岛。”

陈新听我说完之后，瞪着一双大大的眼睛目不转睛地看着我，我知道这是她感到高兴而又突然的表情。我随即补充说：“徐仲来了住哪里，总不能两口子都住单身宿舍吧。台里已经商量过了，梅苑小区107栋801号目前还空着，你们就住那里，钥匙在行政办公室，随时去拿。”

5分钟之内，既解决了陈新两地分居的问题，又解决了崭新的住房一套。可以想象，陈新此时的心情该是何等的激动。

下期预告：1998年，陈新徐仲夫妻俩搬进了复式楼。去年，他们的儿子被保送到北京大学数学系





