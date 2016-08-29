查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 小小作家 ·图文：啰嗦的“臭老爸” ·一枝一叶总关情 ·洹河梦（25） ·安史之乱（18） ·爷爷，我想您了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第6版 : 评论 第9版 : 经济 · 图文：啰嗦的“臭老爸” · 一枝一叶总关情 · 洹河梦（25） · 安史之乱（18） · 爷爷，我想您了 17 小小作家 2016.8.29 星期一 一枝一叶总关情 楚天都市报讯 武汉外国语学校高二（3）班 谢泽莱



入秋，窗外的梧桐开始变成枯黄的色调。枯叶铺了满地，踩在上面发出沙沙的声响。树，遵循着自然规律，在春季来临时生长、于秋天落幕后沉寂，在来年又将繁茂、枯黄。一切变换，从来不忧愁叹惋。

可是为何，当三更的雨敲打在梧桐叶上，伤心的人儿侧耳倾听，却叶叶声声尽是刻骨的别离？大自然是无情的，只是默默地重复、变换，无论物是人非，它只是遵从着自己既定的轨道运作。可当有人心心念念的情思剪不断理还乱，却苦于无法一吐为快时，他们看到了与自己情感心心相通的景，一霎那，一枝一叶，一字一句，一声一叹，一朵花的飘零都被赋予了无限伤感。

梧桐的黄叶漫天飞舞，我的视线中走进两位老人，两人互相搀扶着，踏在枯叶铺成的道路上。尽管他们是蹒跚、艰难地走着，他们的神情中却透出满满的幸福。慢慢地，两老双双走出了我的视线，只留下一串落叶的沙沙。我情不自禁地微笑，那秋叶的黄，未必是苦涩的，未必象征着忧伤，那明明也可以是最温暖的颜色。一样的景，遇到不一样的心弦，奏出的自然也是不一样的旋律。

点评：写景写情，充满意蕴。可见伤春悲秋，也是人们自己心境的投射。





