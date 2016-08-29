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图文：啰嗦的“臭老爸”
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17
小小作家
2016.8.29 星期一
图文：啰嗦的“臭老爸”
楚天都市报讯 黄冈市黄州区考棚街小学六（5）班 魏思佳
我的爸爸长得高高的，瘦瘦的，戴着一幅眼镜，一年四季剪着平头，看上去斯斯文文，像一位老师。
我给老爸取了两个绰号，分别是“啰嗦鬼”和“臭老爸”，连在一起就喊：啰唆的“臭老爸”！
我背地里喊老爸“啰嗦鬼”，是因为老爸就像《大话西游》里话多的唐僧，老喜欢在我们耳朵边唠叨，一会儿说我写作业的坐姿不端正，一会儿说不能躺着看课外书。我跟弟弟玩耍时，老爸又说：小心点，别打架，别碰着磕着，别摔个屁股朝天！当然，我知道老爸啰嗦也是为了我们好。
为什么喊“臭老爸”呢？因为每次老爸一回家换鞋子时，我们老远就能闻到臭味了。呵呵，那臭味，好家伙，好几次我都快被熏得晕过去。老爸是做销售的，每天提着包在外面跑来跑去，路走得多了，鞋子就臭了。而且老爸很节俭，总是穿着一双黑皮鞋，从不换，直到这双皮鞋快烂掉了，才会买一双新的。虽然我喊“臭老爸”，但我也知道老爸上班其实挺辛苦的。
我给老爸取了两个绰号，大家是否以为我欺负老爸呢？其实，我告诉你，老爸可没那么好对付，他也给我起了绰号呢，叫我“好吃佬”，“小笨蛋”，连在一起就是：好吃的“小笨蛋”！哈哈，我们是不是打平了？
今天是老爸的生日，我写下这篇作文，祝愿亲爱的老爸生日快乐，健康长寿，外出时平平安安！等我长大赚了钱，多买几双好皮鞋送给老爸，让老爸不再“臭”！至于啰嗦，我也曾冥思苦想，现在终于有了绝招，那就是等老爸啰嗦完，我大声说：老爸，我没听清，麻烦你再重复一遍好吗？哈哈，让老爸一次说个够！
点评：欲扬先抑，充满童趣，从作文中可见，小作者的家庭氛围非常轻松可乐。先有快乐的童年，才有快乐的作文。