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第16版 楚动
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图文：最后一期农耕乐请抓紧报名
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楚动
2016.8.29 星期一
农耕年华亲子游满载欢笑
图文：最后一期农耕乐请抓紧报名
楚天都市报讯 图为：家长和孩子在农耕年华玩得不亦乐乎
楚天都市报讯（记者尹洁）摸鱼、喂羊、磨豆浆，这个暑假，你和孩子玩得嗨吗？由本报楚天亲子和农耕年华风情园联合打造的暑假亲子游活动，已经成功举办了三期，90组家庭尽情体验了农耕乐趣。
部分家长没有报上名，纷纷咨询能否加开一期。为此，主办方商议，特定于9月4日（本周日），将农耕年华暑假亲子游活动再延续一期，所有体验项目与前三期一样，原价245元，一大一小的亲子套票依然是138元，而且依然是前30组家庭先报先得，请抓紧时间报名哦！
农耕乐到底有多乐？孩子说了算！参加第一期活动的爽爽只有3岁半，磨起豆浆来认真极了，妈妈说又好玩又有意义。第二期活动中，很多小朋友在池塘里尽情捉鱼，“孩子玩得尽兴，我们也高兴。”家长们纷纷点赞。
想和他们一样开心体验吗？赶快拨打027-88567857或加入qq群288742641，或扫描二维码点击“农耕乐”报名吧！