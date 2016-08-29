查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 楚动 ·广告：动向新闻 ·图文：2万人热捧“晒赛文明”旅游行动 ·孙东林热情参加中国合伙人大会 ·图文：最后一期农耕乐请抓紧报名 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第6版 : 评论 第9版 : 经济 · 广告：动向新闻 · 图文：2万人热捧“晒赛文明”旅 · 孙东林热情参加中国合伙人大会 · 图文：最后一期农耕乐请抓紧报名 16 楚动 2016.8.29 星期一 孙东林热情参加中国合伙人大会 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者庞正）2016年中国合伙人大会引来众多知名企业家关注。昨日，湖北信义兄弟建设集团有限公司总经理孙东林，报名参加大会。

孙东林说，当前经济下行压力下，抱团取暖是民营企业发展壮大的必由之路，而中国合伙人大会，为民营企业搭建了一个取长补短、合作共赢的平台。

对今年的中国合伙人大会，孙东林充满期待。“大会搭建了优质平台，有利于让一切劳动、知识、技术、管理和资本等创造财富的源泉充分涌流。”孙东林说，在当前背景下，民营企业有不同的发展诉求，需要一个沟通合作的平台，中国合伙人大会正是这样一个平台。他认为，民营企业可通过这个平台实现信息共享，促进合作；通过“知本”与“资本”联姻，为资本找到新的蓝海，实现资本更大程度的增值；也为企业家群体交流，乃至更深层次的合作铺路架桥。

孙东林对“合伙人”也有独到的理解和判定。他说，所谓“志合者，不以山海为远”，信义兄弟寻找的合伙人，不论上游、下游还是资本合作，一定要认同诚信文化，老实做人，踏实做事，同时对中国经济的未来发展充满信心。

“做企业也好，做人也好，任何时候都不能忘记我们从哪里来，要到哪里去。”孙东林说，信义兄弟集团将坚守“人无信不立，业无信不兴”的企业文化和处世准则，扎实做好每个项目。同时，集团也在不断苦练内功，不断引进高端人才，提升公司技术水平和建设资质，为信义兄弟品牌创造更为广阔的施展舞台。

孙东林表示，中国合伙人大会是一次思想碰撞之旅，资本合作之旅，也是一次爱心之旅。“我们将在大会召开期间，组织一次有意义的公益活动，聚集众多企业家的爱心，为留守儿童做一点事。”孙东林说，这是企业家群体的责任与担当，也是对社会的回馈。

2016中国合伙人大会报名将于9月8日截止，报名热线：13995523808、027-87861115。关注微信公众号“创光谷”了解更多详情。





