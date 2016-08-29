查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 楚动 ·广告：动向新闻 ·图文：2万人热捧“晒赛文明”旅游行动 ·孙东林热情参加中国合伙人大会 ·图文：最后一期农耕乐请抓紧报名 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第6版 : 评论 第9版 : 经济 · 广告：动向新闻 · 图文：2万人热捧“晒赛文明”旅 · 孙东林热情参加中国合伙人大会 · 图文：最后一期农耕乐请抓紧报名 16 楚动 2016.8.29 星期一 图文：2万人热捧“晒赛文明”旅游行动 16名文明拍客获襄阳古隆中景区奖励 楚天都市报讯 图为：文明旅游从小做 何红艳摄

图为：小小志愿者 陈冠名摄

图为：老人帮小孩找父母 鲁丰摄

图为：酒店大堂内如此休息

图为：天热就该赤膊旅行？

图为：践踏花草实在不该



楚天都市报讯（记者高东起 通讯员肖良成 严俊 曹巧红 程芙蓉 王丽）文明旅游，从我做起。湖北省“晒赛文明为中国加分”文明旅游公益行动持续受捧，截至目前已有2万人参与，其中16人被认证为第二批文明拍客。

“晒”，就是游客、景区、酒店、旅行社工作人员等，扫码关注“晒赛文明”微信号，将文明景、文明事，或不文明景、不文明事拍下，上传并在朋友圈转发。“赛”就是引导旅行社、景区、酒店等争先创优。参与者可被认证为文明拍客、文明游客，获各大景区门票，住星级酒店，赢出国游大奖。

本期活动涌现许多感人事迹。7月23日，随州男子鲁丰在该市西游记公园发现一个小孩哭个不停，身边有位老人撑着伞牵着孩子的手。经询问得知，原来小孩游玩时和父母走散了，这位老人在帮他找家长。鲁丰拿出手机，拍下这温暖的一幕。随后，鲁丰和老人带孩子请景区广播寻人启事。几分钟后，小孩的父亲过来与儿子抱在一起。

7月22日，雷先生全家六口从北京驾车到神农架旅游，不慎将装有现金、银行卡的手提包遗失在步游道上。半小时后，神农架公安局木鱼分局特勤大队民警巡逻发现该包。民警小李和小刘分头寻找失主。3个小时过去了，雷先生才发现包不见了，于是找民警反映，民警核实后归还。雷先生当场拿现金感谢被婉拒。“这是我们应该做的，祝你们旅途开心！”民警说完转身离去。

经评审，鲁丰等16人被认证为第二批文明拍客。襄阳古隆中景区给他们奖励景区和大型实景话剧《草庐·诸葛亮》门票，每人2套，价值616元。“晒赛文明，为中国加分”，弘扬文明旅游，曝光反面典型，定期发布红黑榜。读者可提供相关线索：027-88567233，87673303。



第二批文明拍客名单（所有文明拍客各获襄阳古隆中两套景区及实景话剧门票）

姓名 拍摄场景

鲁丰 老人帮走失小孩找父母

陈冠名 小朋友争当文明志愿者

艾玉莲 维护公共卫生从我做起

关明贵 游客将垃圾送往中转站

郭致富 主动搀扶高龄老人

何红艳 文明旅游从小做起

莫建平 脚下留情草坪留青

潘潘 捡到挎包寻找失主

童红霞 文明有礼真诚相待

汪娇娇 游客把行李整齐排列

王奥笋 随手捡垃圾保洁净

王念念 小小童心文明智慧

谢圣超 捡到钱包主动归还

周承军 争做文明旅游达人

朱运平 文明出行不丢垃圾

罗明高 游客有序排队入景区





