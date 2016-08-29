广告图文：铁路护墙外一夜建起14间平房图文：汉口江滩李娜雕像又遭“断拍”市民之声
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 第15版 跑腿
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·图文：汉口江滩李娜雕像又遭“断拍”
·市民之声
楚天都市报电子版
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15 跑腿 2016.8.29 星期一
市民之声
    楚天都市报讯 楚天都市报记者揭明玥
    
    昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。
    汉阳区江先生：在汉阳大道五龙路中百仓储附近的十字路口处，有一家水果店，每到晚上七八点时，就开始用高音喇叭播放促销消息。我家住在水果店旁的单元楼上，每天都觉得非常吵，家人都休息不好。
    汉阳区城管委：将派执法人员晚上到现场探访，若发现商铺用高音喇叭促销，会约谈店主，责令其进行整改。
    洪山区王先生：我是南湖大道芷岸龙庭小区的业主。我们小区出口的路本来就不宽敞，有一些车主却经常在马路两侧违停，造成人为拥堵。
    武汉市交管局：已通知辖区交警加大巡查力度，依法对违停的车主进行处罚。同时也提醒广大车主应遵守交通规则，不要将车辆乱停乱放。


   