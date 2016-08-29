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 第15版 跑腿
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楚天都市报电子版
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15 跑腿 2016.8.29 星期一
图文：铁路护墙外一夜建起14间平房
建房者承认没办手续 青山区城管表示将调查
    楚天都市报讯 图为：右边平房系没办手续 楚天都市报记者萧颢摄

    楚天都市报记者刘毅

    昨日，家住青山区建设三路的许超（化名）反映，在建设三路旁有条小路叫三弓路下段，在小路尽头有个院子，近日，有人在院内搭建了十多间平房，他怀疑这是违建。
    许超说，小路靠着一条铁路线的护墙，这些平房贴着护墙而建，共有14间。而且，平房都是在26日夜里一夜之间建起来的。
    昨日上午，楚天都市报记者在现场看到，新建的平房确有14间，每间面积约20平方米，房梁等都是木头的，还有工人正在为房子加盖铁皮屋顶。
    附近居民说，去年下半年，有人在同一位置建房，后来被城管部门勒令拆除。目前，三弓路下段正在拆迁，他们怀疑建房是为了多得拆迁款。
    就在记者走访期间，一名刘姓男子找到记者称，房子是他建的，是为了给手下的建筑工人作为宿舍用，这些房子只是临时建筑，用几个月之后就准备拆除。另外，他承认建房没有经过有关部门批准。
    记者随后将情况向青山区城管委反映，工作人员表示将调查。


   