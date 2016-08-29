查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 健康 ·湖北移动暑期优化高校网络 网速覆盖双提升 ·榨果汁苏打水受热捧 ·婆婆常突发恶心呕吐 ·中年男子近视又老花 ·图文：少年体内植入“电子药” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第6版 : 评论 第9版 : 经济 · 湖北移动暑期优化高校网络 网速 · 榨果汁苏打水受热捧 · 婆婆常突发恶心呕吐 · 中年男子近视又老花 · 图文：少年体内植入“电子药” 14 健康 2016.8.29 星期一 图文：少年体内植入“电子药” 持续放电控制癫痫发作 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛 通讯员金静）昨日，医生将一个小型的电刺激器植入黄陂15岁男孩小军（化名）的体内。今后，这个刺激器将持续放电，刺激小军的迷走神经，借此抑制大脑的异常放电，来控制或减少癫痫发作。

小军父亲介绍，孩子出生后出现了严重的缺血缺氧，留下癫痫后遗症。起先半年发作一次，吃药还能稍微控制一下，随着年龄增长症状愈加严重，一天甚至会发作三四次，什么药都不行。四年前，小军开了颅，手术结果不理想。“每次癫痫发作，孩子总是四肢僵硬摔倒在地，这几年头上布满了大大小小的伤口，我们只好为他办了离校手续，他妈妈在家24小时看护着。”

昨天下午，武汉脑科医院功能神经外科专家王焕明教授为小军进行了手术。他在小军左侧颈部开一个小洞，然后将一根直径为两三毫米的电极缠绕在左侧迷走神经上，再将刺激器和连接的导线植入左侧腋下浅表皮肤层。“刺激器将每隔一段时间放一次电，刺激迷走神经，并通过迷走神经将电流传导至脑干并散布到整个大脑皮层，以抑制癫痫患者的大脑神经元异常发电，从而控制或减少其癫痫发作。”

王焕明教授介绍，癫痫是一种大脑神经元突发性异常放电导致短暂的大脑功能障碍的慢性疾病，其反复发作不仅对儿童生长发育、认知功能、学习、记忆造成影响，还严重危害了孩子的身心健康。尽管抗癫痫药物不断发展进步，但仍有近三分之一的患者经各种抗癫痫药物治疗仍难以控制，被称为难治性癫痫。为了帮助像小军这样的癫痫患儿，该院申请成为中国抗癫痫协会“金色银杏叶公益项目”的定点医院，采用一种“电子药物”，即迷走神经电刺激术，来减轻癫痫危害。





