湖北移动暑期优化高校网络 网速覆盖双提升榨果汁苏打水受热捧婆婆常突发恶心呕吐中年男子近视又老花图文：少年体内植入“电子药”
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 第14版 健康
·湖北移动暑期优化高校网络 网速覆盖双提升
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·中年男子近视又老花
·图文：少年体内植入“电子药”
楚天都市报电子版
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14 健康 2016.8.29 星期一
中年男子近视又老花
以为能够互相抵消
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛 通讯员童萱）生活中经常听到有人这么说，有点近视不要紧，以后有了老花就抵消了。但专家指出，老花和近视是两码事，近视患者到了一定年龄，也会发生老花，它们不会互相抵消。
    汉口48岁的李先生一直是高度近视，最近他连近处的东西也看不清了，前日去医院检查，诊断为老花眼，需要佩戴老花镜。“不是说近视和老花可以互相抵消，近视的人就不会得老花的吗？”他觉得很奇怪。
    同济医院眼屈光中心主任医师刘磊说，近视患者，有的眼球折射力高于正常，有的虽然折射力正常，但眼球比正常要长，这样造成远处光线只能聚焦于视网膜前方。所以，他们看远时，需要戴近视眼镜（凹透镜），让远处光线先发散后，再进入眼球，随后聚焦于视网膜上。
    与近视不同的是，老花眼是一种生理现象，大多出现在40岁以后，看近处的事物逐渐模糊。
    他说，近视患者年轻时看远不清楚，看近时不需要或者较少使用眼睛的调节能力即可看清楚；而他们40岁以后发生老花时，近视患者由于本身眼球折射力就高于正常，或眼球长于正常，所以近处某特定位置的光线不需要使用调节能力，即可通过眼球折射，正好聚焦于视网膜上，但是由于人眼调节能力下降，晶体变凸能力变差，近处物体前后移动时就不能聚焦了，此时需要借助于老花镜才能聚焦。所以，当看远处时就要戴上近视眼镜；当看近处时就需要戴上老花眼镜。


   