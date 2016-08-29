湖北移动暑期优化高校网络 网速覆盖双提升榨果汁苏打水受热捧婆婆常突发恶心呕吐中年男子近视又老花图文：少年体内植入“电子药”
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 第14版 健康
·湖北移动暑期优化高校网络 网速覆盖双提升
·榨果汁苏打水受热捧
·婆婆常突发恶心呕吐
·中年男子近视又老花
·图文：少年体内植入“电子药”
楚天都市报电子版
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14 健康 2016.8.29 星期一
湖北移动暑期优化高校网络 网速覆盖双提升
    楚天都市报讯 记者兰莎 通讯员王政

    8月下旬，湖北省内百余所高校将陆续迎来开学季。近日，记者从中国移动湖北公司获悉，为保障校园迎新期间的通信畅通，湖北移动早在两个月前便提前展开校园通信专项工作。截至目前，已完成对全省129所高校、177个校区移动网络的测试优化，使网络覆盖与速度得到了双提升。
    据悉，为使高校师生畅快通信，湖北移动成立了高校网络保障小组，抽调专业技术人员，利用暑期，战高温、抢工期，对武汉、襄阳、荆州、宜昌、孝感、荆门、黄冈等地高校内2G、3G、4G和WLAN网络进行了“拉网式”测试，并根据测试结果，通过故障处理、干扰排查、参数调整、扩容等方式开展了有针对性的优化工作，确保网络畅通，保障有力。
    高校内的宽带网络也是学生上网的重要方式，更是打造信息化校园的基础。据了解，为提升高校宽带上网速度和网络承载能力，湖北移动通过分析已覆盖高校的宽带速率，以及上网用户的网络使用情况，采用“一校一案”的方式，有针对性地进行了高校宽带提速工程。特别是在今年，湖北移动还在武汉这一高校集中地区，首次使用了10GGPON技术提升上网速率。提速后网速最快将达100M，能够更好地满足高校宽带用户的需求。
    “目前第一批22所高校正在加紧施工改造中，开学前将完成宽带提速工作。”湖北移动相关负责人介绍，“新生开学期间，我们还将会进行现场通信保障，随时准备投入故障抢修处理，为各地高校新生入学工作提供有效支撑”。
    另据了解，为了方便外地新生入学，湖北移动还联合武汉公交集团推出了迎新定制公交服务。在今年的开学期间内，汉口学院、江汉大学等12所武汉高校的新生及家长，出火车站后可直接免费乘坐定制公交直达校园，预计将运送大学生达5万多人次。


 