查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 健康 ·湖北移动暑期优化高校网络 网速覆盖双提升 ·榨果汁苏打水受热捧 ·婆婆常突发恶心呕吐 ·中年男子近视又老花 ·图文：少年体内植入“电子药” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第6版 : 评论 第9版 : 经济 · 湖北移动暑期优化高校网络 网速 · 榨果汁苏打水受热捧 · 婆婆常突发恶心呕吐 · 中年男子近视又老花 · 图文：少年体内植入“电子药” 14 健康 2016.8.29 星期一 湖北移动暑期优化高校网络 网速覆盖双提升 楚天都市报讯 记者兰莎 通讯员王政



8月下旬，湖北省内百余所高校将陆续迎来开学季。近日，记者从中国移动湖北公司获悉，为保障校园迎新期间的通信畅通，湖北移动早在两个月前便提前展开校园通信专项工作。截至目前，已完成对全省129所高校、177个校区移动网络的测试优化，使网络覆盖与速度得到了双提升。

据悉，为使高校师生畅快通信，湖北移动成立了高校网络保障小组，抽调专业技术人员，利用暑期，战高温、抢工期，对武汉、襄阳、荆州、宜昌、孝感、荆门、黄冈等地高校内2G、3G、4G和WLAN网络进行了“拉网式”测试，并根据测试结果，通过故障处理、干扰排查、参数调整、扩容等方式开展了有针对性的优化工作，确保网络畅通，保障有力。

高校内的宽带网络也是学生上网的重要方式，更是打造信息化校园的基础。据了解，为提升高校宽带上网速度和网络承载能力，湖北移动通过分析已覆盖高校的宽带速率，以及上网用户的网络使用情况，采用“一校一案”的方式，有针对性地进行了高校宽带提速工程。特别是在今年，湖北移动还在武汉这一高校集中地区，首次使用了10GGPON技术提升上网速率。提速后网速最快将达100M，能够更好地满足高校宽带用户的需求。

“目前第一批22所高校正在加紧施工改造中，开学前将完成宽带提速工作。”湖北移动相关负责人介绍，“新生开学期间，我们还将会进行现场通信保障，随时准备投入故障抢修处理，为各地高校新生入学工作提供有效支撑”。

另据了解，为了方便外地新生入学，湖北移动还联合武汉公交集团推出了迎新定制公交服务。在今年的开学期间内，汉口学院、江汉大学等12所武汉高校的新生及家长，出火车站后可直接免费乘坐定制公交直达校园，预计将运送大学生达5万多人次。





