查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 教科 ·朋友圈流行的“择班窍门”不靠谱 ·图文：扮游客登火山岛 大学生东海挖宝 ·大三学生制作视频警示学弟学妹防骗 ·富硒水稻试种成功将有湖北地方标准 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第6版 : 评论 第9版 : 经济 · 朋友圈流行的“择班窍门”不靠谱 · 图文：扮游客登火山岛 大学生东 · 大三学生制作视频警示学弟学妹防 · 富硒水稻试种成功将有湖北地方标 13 教科 2016.8.29 星期一 富硒水稻试种成功将有湖北地方标准 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊 通讯员项俊平 唐四平）市民在市场上看到的“富硒米”，终于有了湖北地方生产标准。昨日，我省富硒水稻标准化试验基地正式落户沙洋农场，由中国工程院院士朱英国担任项目首席科学家的“红莲型珞优9348富硒杂交稻”也首次试种成功。

昨天上午，沙洋广华富硒水稻标准化试验基地的稻田一片生机，1000亩“红莲型珞优9348富硒杂交稻”丰收在即。朱英国院士介绍，这种新型水稻亩产预计可达800公斤，比普通水稻产量多三成以上，且能迅速吸收硒元素，营养丰富。预计下月中旬，湖北标准版“绿杉”富硒大米就将面世，湖北富硒产业也将结束有产品、无标准的历史。

湖北省标准化与质量研究院院长杨建东说，我省硒资源总量居全国前列，但硒产业标准化缺乏全面系统的规划,硒产品质量参差不齐，国家标准、行业标准研制滞后，各级监管部门对硒产品的检验和执法缺乏依据。随着硒产业湖北标准的建立，我省将在企业硒产品标准自我申明制度、从农田到餐桌的产品溯源系统等方面出台系列政策，保障群众吃到的富硒食品货真价实。

湖北省富硒产业研究院院长戴光忠介绍，近年来，我省富硒产业发展迅速，2015年底综合产值已达520亿元。越来越多的企业进军富硒产业，包括大米、食用油、茶叶、蔬菜、禽蛋、水产等领域。到2020年，我省富硒产业综合产值保守估计将突破1000亿元。





