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第13版 教科
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·图文：扮游客登火山岛 大学生东海挖宝
·大三学生制作视频警示学弟学妹防骗
·富硒水稻试种成功将有湖北地方标准
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富硒水稻试种成功将有湖北地方标
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教科
2016.8.29 星期一
大三学生制作视频警示学弟学妹防骗
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者乐毅 通讯员羊莹莹）开学之际，文华学院人文社会科学学部推出了一组防骗视频，警示刚入学的新同学。这组视频由大三学生张浩导演，众同学参演，内容均取材于该校往年新生真实受骗案例。
据张浩介绍，他将这组视频进行了分类，包括兼职诈骗、考证诈骗等。每则视频还原一个真实案例，并以老师提醒作结。例如，在一则手机诈骗案视频中，张浩饰演骗子，扮成老师模样，佩戴自制证件，表情严肃地在新生晚自习课堂转悠，要求新同学把手机交给他暂存，得手后伺机逃走。另一则视频中，则描述骗子假扮辅导员，到新生宿舍推销产品并收取费用。由于很多新生社会经验不足，加上对老师不熟悉，很容易上当。