朋友圈流行的“择班窍门”不靠谱图文：扮游客登火山岛 大学生东海挖宝大三学生制作视频警示学弟学妹防骗富硒水稻试种成功将有湖北地方标准
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 第13版 教科
·朋友圈流行的“择班窍门”不靠谱
·图文：扮游客登火山岛 大学生东海挖宝
·大三学生制作视频警示学弟学妹防骗
·富硒水稻试种成功将有湖北地方标准
楚天都市报电子版
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13 教科 2016.8.29 星期一
图文：扮游客登火山岛 大学生东海挖宝
    楚天都市报讯 图为：“宝石矿工”们在火山口附近的礁石上采集蓝宝石

    楚天都市报记者周治涛

    商场里晶莹剔透的珠宝，动辄数千、上万元。其实，只要找对地方，在岩石堆里也能砸出宝石。
    上周，中国地质大学（武汉）大三学生汪可（化名），就和一群自称“宝石矿工”的发烧友，远赴东海海域的福建漳州近海一座火山岛挖宝。楚天都市报记者随行采访。

    冒险攀几十米礁石

    本月19日，汪可和来自湖北、湖南等地的6名探宝发烧友，在福建漳州一处火山岛景区会合。“事先我们在网上买了地质锤、凿子。因为是作为游客上岛，不敢带更多装备。”汪可学的是珠宝专业，在团队里负责现场鉴定宝石。
    实际带队的，是被大家称为“梦老师”的资深探宝发烧友。行动前，他从相关学术论文中大致圈定了挖宝的范围。虽然提前规划了行程，但因为退潮，一直没有游船出海。
    21日下午涨潮，终于有船出海。“梦老师”告诉记者，火山岩浆能形成各种各样的金属矿，在火山喉管处还能形成蓝宝石等多种宝石。
    上岛后，队员们直奔火山口。当游客逐渐减少时，大家从包里拿出地质锤，沿着礁石寻觅。
    “看，这里有！”搜寻半小时后，汪可在一块礁石上发现蓝宝石颗粒。此处离海平面数十米，而且没有任何保护措施，队员们全靠手脚攀爬，被海风侵蚀的礁石棱角分明，不少队员衣服被割破。
    根据景区要求，游客在岛上逗留的时间不能超过2小时。一番采挖后，意犹未尽的队员们不得不收起锤子，赶回渡船码头。

    挖宝发团只带熟人

    除了蓝宝石，在火山岛附近，队员们还规划了水晶、石榴石、琥珀等多个宝石采集点。汪可介绍，发烧友里面不乏专业玩家，为了保密，一般不带陌生人。
    上高中时，汪可就开始在徐东夜市批发销售珠宝手串。与别人不同，她销售的珠宝很多是从朋友手中买来的原矿，然后自己加工成手串、挂饰。大学期间，她认识的探宝发烧友越来越多，偶尔也会跟着他们一起出去采集宝石标本，当做专业实践。
    “很多玩家长期在野外钻研宝石分布的信息，跟他们在一起，能学到很多课本上学不到的知识。”汪可说。
    不过她也坦言，很多景区对采集宝石标本没有明文规定，而在“宝石矿工”中也不乏专门倒卖宝石的人。这个挖宝小组之所以只带熟人，是为了尽可能保护宝石产地。

    专家建议景区规划

    武汉城市职院旅游教研室主任黄丽认为，随着私人导游、兴趣小组等旅行方式的兴起，类似“宝石矿工”等发烧友，常在地质公园、植物公园进行采集活动。而地质公园、保护区等具有公共资源属性，随意采集标本属于破坏和侵占公共资源行为。
    黄丽建议，除了用现代管理手段加强监管外，景区可进行“同心圆”模式的功能分区，将之划分为核心区、缓冲区和实验区，这样既能保护公共资源，又能规范私人导游、兴趣小组式旅游的管理。


   