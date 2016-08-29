查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 教科 ·朋友圈流行的“择班窍门”不靠谱 ·图文：扮游客登火山岛 大学生东海挖宝 ·大三学生制作视频警示学弟学妹防骗 ·富硒水稻试种成功将有湖北地方标准 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第6版 : 评论 第9版 : 经济 · 朋友圈流行的“择班窍门”不靠谱 · 图文：扮游客登火山岛 大学生东 · 大三学生制作视频警示学弟学妹防 · 富硒水稻试种成功将有湖北地方标 13 教科 2016.8.29 星期一 与教职工子女同班最佳？主科老师最好已婚育？ 朋友圈流行的“择班窍门”不靠谱 楚天都市报讯 编者按



新学年开学在即，菁菁校园敞开怀抱，迎接学子们的到来。今起，本报推出“新学期伴你行”专栏，集中报道家长和孩子们关心的开学那些事。



楚天都市报讯（记者郭会桥 实习生王媛）9月1日，武汉市中小学将正式开学。最近，不少一年级新生家长纷纷在朋友圈打探消息，不为别的，只为能够帮孩子挑到一个好班。记者采访发现，操心的家长们摸索出了一套细致的“民间标准”，希望自己的孩子能进入心目中理想的“好班”。

“我姐姐的小孩分班时没选好班，语文老师刚带半年就养胎去了，接着数学老师又怀孕。老师换来换去，肯定影响学习。”家长黄女士告诉记者，她的孩子即将上小学一年级，开学前她到处找人，希望分班时得到“照顾”，“小学以女老师居多。国家放开二胎政策后，有的老师也会怀二胎，所以主科老师最好已婚已育。”

也有一些家长青睐教职工子女所在班级。家长邱女士说，她的孩子即将进入硚口区一所小学，这个暑假，她一直在操心孩子分班的事。“我打听过了，学校有位老师的孩子也上一年级。听说好多小学会把教职工子女集中放在一个班，再找个经验丰富的班主任带班。希望我的孩子也能分在这个班。”

采访中，记者发现，新生家长普遍青睐“生过孩子的老师”，这是因为出现临时换老师的几率降低，而且有孩子的老师更容易与孩子沟通。还有不少家长认为，教职工们肯定会把自己的孩子放在师资配备较好的班级，跟着他们肯定没错。也有一些家长想挑老教师，认为老教师教学经验更丰富；一些家长想挑年轻教师，认为年轻老师虽然缺乏经验，但工作更有激情和冲劲……

对此，武汉市不少小学校长表示，分班并不像家长们想像的那样，所谓的分班“民间标准”并不靠谱。

北湖小学校长范永岁介绍，新生入校后，通常按照男女生比例随机分班，各班平行，不存在优劣班之分。“配备语数老师时，也是兼顾各自的优势和不足，特别强的老师不会集中在一个班。而且，老师之间的差别没有想像中那么大。”

黄陂街小学校长刘胜介绍，该校今年是先分班，再由老师抽签决定教哪个班，尽量保证公平。而且，“多数小学都是采取平行分班，没听说哪所学校单独把教职工子女集中放在一个班。”

“适合孩子的老师就是好老师。教育需要家长配合，好孩子是家庭教育与学校教育合力的结果。”红领巾学校校长李艳梅说，家长要充分信任孩子的老师，多和老师沟通，配合老师的工作，“既不要过多干涉老师，也不要把教育孩子的责任全部甩给老师。要相信，只要老师用心、用力、用情，就可以把孩子教育好。”





