查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 财经 ·图文：“黄鹤杯”创业项目大赛启动 ·广告 ·本周96500值班专家预告 ·8月31日专题：法律服务 ·9月1日专题：两化融合 ·我省将推动六大领域价格改革 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第6版 : 评论 第9版 : 经济 · 图文：“黄鹤杯”创业项目大赛启 · 广告 · 本周96500值班专家预告 · 8月31日专题：法律服务 · 9月1日专题：两化融合 · 我省将推动六大领域价格改革 12 财经 2016.8.29 星期一 9月1日专题：两化融合 楚天都市报讯 专家：胥军，工业工程博士，系统分析师，武汉制信科技公司（e-works）常务副总，湖北省机械工程学会副秘书长、理事。拥有20年IT从业经验，在企业信息化、软件项目研发管理等方面具有较丰富的经验，参与多项国家863及省市级项目研发、企业咨询、政府产业规划项目。曾为中国一重集团、安徽三佳集团、长飞光纤光缆公司、中外运长航电机厂、国投钦州电厂、武汉新芯集成公司、烽火通信公司等公司提供服务。





