图文：“黄鹤杯”创业项目大赛启动广告本周96500值班专家预告8月31日专题：法律服务9月1日专题：两化融合我省将推动六大领域价格改革
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 第12版 财经
·图文：“黄鹤杯”创业项目大赛启动
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·本周96500值班专家预告
·8月31日专题：法律服务
·9月1日专题：两化融合
·我省将推动六大领域价格改革
楚天都市报电子版
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12 财经 2016.8.29 星期一
9月1日专题：两化融合
    楚天都市报讯 专家：胥军，工业工程博士，系统分析师，武汉制信科技公司（e-works）常务副总，湖北省机械工程学会副秘书长、理事。拥有20年IT从业经验，在企业信息化、软件项目研发管理等方面具有较丰富的经验，参与多项国家863及省市级项目研发、企业咨询、政府产业规划项目。曾为中国一重集团、安徽三佳集团、长飞光纤光缆公司、中外运长航电机厂、国投钦州电厂、武汉新芯集成公司、烽火通信公司等公司提供服务。


   