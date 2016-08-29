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财经
2016.8.29 星期一
9月1日专题：两化融合
楚天都市报讯 专家：胥军，工业工程博士，系统分析师，武汉制信科技公司（e-works）常务副总，湖北省机械工程学会副秘书长、理事。拥有20年IT从业经验，在企业信息化、软件项目研发管理等方面具有较丰富的经验，参与多项国家863及省市级项目研发、企业咨询、政府产业规划项目。曾为中国一重集团、安徽三佳集团、长飞光纤光缆公司、中外运长航电机厂、国投钦州电厂、武汉新芯集成公司、烽火通信公司等公司提供服务。