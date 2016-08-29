查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 财经 ·图文：“黄鹤杯”创业项目大赛启动 ·广告 ·本周96500值班专家预告 ·8月31日专题：法律服务 ·9月1日专题：两化融合 ·我省将推动六大领域价格改革 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第6版 : 评论 第9版 : 经济 · 图文：“黄鹤杯”创业项目大赛启 · 广告 · 本周96500值班专家预告 · 8月31日专题：法律服务 · 9月1日专题：两化融合 · 我省将推动六大领域价格改革 12 财经 2016.8.29 星期一 开展直供气交易试点 全省公路统一收费标准和年限 我省将推动六大领域价格改革 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘天纵 通讯员沈佳）26日，在湖北物价工作电视电话会议上，省物价局表示，今年该局将着力推进能源、用水、环保、交通、医疗、公用事业及公益性服务等6大重点领域的价格改革，进一步简政放权、降费减负，着力激发市场活力。

在加快推进电力、天然气等能源价格市场化上，重点是推动搭建公开透明的电力竞价交易平台，建立和完善跨省区电力交易机制，进一步扩大电力直接交易范围、规模；对淘汰类钢铁、煤炭行业企业严格执行差别电价政策；推进天然气价格改革，开展用气大户直供交易试点，逐步理顺居民用管道天然气销售价格。

在农业用水、居民和非居民用水及水资源费改革上，将实行有利于节约、高效利用的农业用水、非居民用水价格及水资源费政策，完善城市居民用水价格形成机制，运用价格杠杆推动解决城乡供水一体化和城市“二次供水”改造计价问题。

在环保价格政策上，将推进排污收费制度改革，落实燃煤机组脱硫、脱硝、除尘和超低排放环保电价政策，健全用能、用水、排污、碳排放等节能环保类权益交易价格体系。

在交通运输价格上，将探索实行收费公路统一的收费标准和年限；放开省内地方铁路货运价格，完善农村道路客运票价形成机制，适时放开电动汽车充换电服务价格，完善出租汽车运价动态调整机制和停车服务收费政策，规范长江沿线港口收费。

在医疗服务价格上，将进一步缩小医疗服务政府定价范围，放开市场竞争充分、个性化需求强的公立医疗机构医疗服务项目价格；合理拉开不同等级医疗机构、不同级别医师提供医疗服务的价格差距；深化医保支付方式改革，通过制定医保支付标准，推动建立全省统一的医药产品电子交易平台。

在公用事业和公益性服务价格管理上，将促进政府和社会资本合作（PPP）及扩大民间投资，保证基础设施等公用事业和教育、养老、旅游、殡葬等公益性服务行业可持续发展。





