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 第12版 财经
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楚天都市报电子版
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12 财经 2016.8.29 星期一
图文：“黄鹤杯”创业项目大赛启动
最高奖金可达100万元
    楚天都市报讯 图为：去年11月,加拿大的江仲瀚(右）博士带来的“节能环保LED汽车前照灯的产业化”项目，获“黄鹤杯”创业项目特等奖

    楚天都市报讯（记者董凤龙 通讯员刘东）记者昨从武汉市人社局获悉，2016年“黄鹤杯”高层次人才创业项目大赛正式启动，目前已在全球范围内接受报名。
    本次大赛以“面向全球、创响中国、赢在武汉”为主题，将持续3个月，11月正式决赛，进入决赛的项目将在大赛现场举行项目路演。届时，由世界知名学者和创业家评选出的获奖项目，将拿到丰厚的创业基金。
    与往年相比，今年大赛更注重对海外项目的选拔，主办方与中国旅美科协合作特别设立的北美分赛区，征集不少于50个海外高层次人才项目，并吸引10个优秀团队来汉参赛。大赛全程分为报名、初复赛和总决赛三个阶段。报名启动后参赛者可登录武汉人才网（www.job98.com）“黄鹤杯”报名专区，填写参赛报名表、上传项目计划书及视频材料。
    11月，国内赛区和海外赛区入围的十个项目进行现场路演，决出最终的奖项。奖金设置为特等奖1名，奖金100万元；一等奖3名，奖金各20万元；二等奖6名，奖金各5万元；三等奖20名，奖金各3万元。


 