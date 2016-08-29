查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 财经 ·图文：“黄鹤杯”创业项目大赛启动 ·广告 ·本周96500值班专家预告 ·8月31日专题：法律服务 ·9月1日专题：两化融合 ·我省将推动六大领域价格改革 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第6版 : 评论 第9版 : 经济 · 图文：“黄鹤杯”创业项目大赛启 · 广告 · 本周96500值班专家预告 · 8月31日专题：法律服务 · 9月1日专题：两化融合 · 我省将推动六大领域价格改革 12 财经 2016.8.29 星期一 图文：“黄鹤杯”创业项目大赛启动 最高奖金可达100万元 楚天都市报讯 图为：去年11月,加拿大的江仲瀚(右）博士带来的“节能环保LED汽车前照灯的产业化”项目，获“黄鹤杯”创业项目特等奖



楚天都市报讯（记者董凤龙 通讯员刘东）记者昨从武汉市人社局获悉，2016年“黄鹤杯”高层次人才创业项目大赛正式启动，目前已在全球范围内接受报名。

本次大赛以“面向全球、创响中国、赢在武汉”为主题，将持续3个月，11月正式决赛，进入决赛的项目将在大赛现场举行项目路演。届时，由世界知名学者和创业家评选出的获奖项目，将拿到丰厚的创业基金。

与往年相比，今年大赛更注重对海外项目的选拔，主办方与中国旅美科协合作特别设立的北美分赛区，征集不少于50个海外高层次人才项目，并吸引10个优秀团队来汉参赛。大赛全程分为报名、初复赛和总决赛三个阶段。报名启动后参赛者可登录武汉人才网（www.job98.com）“黄鹤杯”报名专区，填写参赛报名表、上传项目计划书及视频材料。

11月，国内赛区和海外赛区入围的十个项目进行现场路演，决出最终的奖项。奖金设置为特等奖1名，奖金100万元；一等奖3名，奖金各20万元；二等奖6名，奖金各5万元；三等奖20名，奖金各3万元。





