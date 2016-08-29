查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第10版 财经
·广告
·深港通11月上旬完成准备工作
·我省与中信集团签战略合作协议
·新品播报
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 财经
第11版 : 养生
第12版 : 财经
第13版 : 教科
第14版 : 健康
第15版 : 跑腿
第16版 : 楚动
第17版 : 小小作家
第20版 : 国际
第21版 : 国内
第22版 : 影集
第23版 : 读吧
第24版 : 书香
第6版 : 评论
第9版 : 经济
·
广告
·
深港通11月上旬完成准备工作
·
我省与中信集团签战略合作协议
·
新品播报
10
财经
2016.8.29 星期一
我省与中信集团签战略合作协议
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐蔚 通讯员徐珊珊）近日，中信集团与湖北省、武汉市签署战略合作框架协议，深化交通和城市基础设施建设、战略性新兴产业、金融等方面的合作。
中信集团董事长常振明表示，中信集团一直以来都将湖北省作为重要的战略合作投资区域，将进一步联合集团旗下子公司，发挥协同作用，优化资源配置和业务布局，助力湖北省经济发展。
中信集团表示，随着国家长江经济带战略启动实施及长江中游城市群规划建设，湖北省在金融服务、新型城镇化、工程设计、节能环保等领域面临着重要的发展机遇。此次与湖北省、武汉市两级政府签署合作框架协议，符合国家区域发展战略，不仅为集团在华中地区地产业务的开局打下良好基础，也将有助于集团在鄂的各项业务快速发展。