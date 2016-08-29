查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 财经 ·广告 ·深港通11月上旬完成准备工作 ·我省与中信集团签战略合作协议 ·新品播报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第6版 : 评论 第9版 : 经济 · 广告 · 深港通11月上旬完成准备工作 · 我省与中信集团签战略合作协议 · 新品播报 10 财经 2016.8.29 星期一 深港通11月上旬完成准备工作 深交所就相关细则征求意见 楚天都市报讯 据新华社、中央人民广播电台报道深港通又有新进展。26日晚，深交所发布深港通业务实施办法、投资者适当性管理指引征求意见稿，向社会公开征求意见。为保证深港通年内开通，深交所对券商提出明确时间表，要求9月底完成技术开发准备，达到可测试要求，11月上旬完成所有准备，达到可开通要求。

深港通对市场是利好消息，但机构人士也认为，由于市场预期已经消化，加之沪港通亦一直运作，对短期市场流动性影响可能有限。开源证券高级策略分析师杨海认为，香港市场是成熟市场，引进的机构资金偏多，因而更加理性，与内地的炒作风气截然不同，从沪港通开通之后的经验和教训来看，境外资金进入内地主要是以长线投资为主，值得内地投资者学习。

深交所还表示，深港通下的港股通标的范围，新增部分符合条件的中小市值香港市场股票，为内地投资者提供了更为丰富的投资选择，也对投资者的知识水平和风险承受能力提出了更高的要求。中小市值股票普遍具有规模小、业绩不稳定、价格波动幅度较大等特点，在信息披露、公司行为和退市制度等方面，香港与内地市场也存在差异，投资者需要特别关注中小市值股票炒作与操纵风险，尤其是股价巨幅波动风险、退市风险等，避免造成严重投资损失。



深港通问答



哪些股票可以交易



深股通股票范围，是市值在60亿元人民币以上的深证成份指数和中小创新指数的成份股，A+H股上市公司在深交所上市的A股，但不包括被深交所实施风险警示、被暂停上市或进入退市整理期的股票。以最近一次指数定期调整公布情况测算，符合规定的深股通股票共有881只。

深港通下的港股通股票范围，是恒生综合大型股指数、中型股指数的成份股、市值在50亿元港币及以上的恒生综合小型股指数的成份股，以及联交所主板上市的A+H股公司的H股，但不包括A股被深交所实施风险警示、被暂停上市或者进入退市整理期的相应H股，也不包括A股在上交所风险警示板交易的相应H股。以最近一次指数定期调整公布情况测算，深港通下的港股通股票共有416只，其中包含89只A+H股。



哪些投资者可以参与



为防范资金大进大出跨境流动风险，深港通与沪港通一样，设置了每日额度的限制，深股通每日额度为130亿元人民币，深港通下的港股通每日额度为105亿人民币，与沪港通完全相同。

关于额度计算公式和计量口径、额度控制机制、汇率转换、额度使用情况公布方式等，也均与沪港通现行机制完全一致。

深港通开通后，哪些投资者可以参与呢？港股通方面，投资者适当性要求与沪港通完全一致，参与的投资者必须是机构投资者，及证券账户、资金账户余额合计不低于人民币50万元的个人投资者，并且需要履行相关规定程序。





