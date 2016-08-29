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 第9版 经济
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·暑假结束旅游价格大幅下降
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楚天都市报电子版
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9 经济 2016.8.29 星期一
暑假结束旅游价格大幅下降
到东南亚多在2000元左右 比国内游还便宜
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋 通讯员徐志祥 何翠伟 实习生柯焕焕 甘芸）暑假马上结束，受市场供需变化影响，境内外机票、酒店、地接等价格开始下调。记者昨悉，不少旅行社开始“放价”促销。
    从万达新航线、康辉、百事通等目前的价格走势来看，8月下旬至九月初，出境游价格普遍下调两成左右，其中，澳大利亚、美洲、欧洲等长线降幅明显，最高降幅达3000元，到了万元左右。武汉多家旅行社产品经理称，本周起，预订未来两周前往东南亚方向的出境游，比8月中上旬便宜三成左右，甚至比国内游还便宜，多在2000元上下。9月初武汉往返美国机票价格较暑假期间下降约20%，去往东南亚国家的票价也降低30%左右。
    而国内游方面，北京、云南等热门线路降价500元—1000元不等，去三亚最多降了2000元。天河机场票务方面相关人士称，即日起至中秋节前，部分南航、国航武汉始发至重庆单程票价350元起，至西安370元起，至广州、珠海、青岛440元起，至北京、银川490元起，至深圳520元起，至烟台540元起，至长春680元起。南航多城市往返三亚两晚五星酒店1199元起，确实令人心动。


   