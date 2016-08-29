查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济 ·武汉市免费培训月嫂 ·图文：水果罐头渐受年轻人青睐 ·超市争抢高端市场付费会员制再次兴起 ·开奖公告 ·暑假结束旅游价格大幅下降 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 财经 第11版 : 养生 第12版 : 财经 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 楚动 第17版 : 小小作家 第20版 : 国际 第21版 : 国内 第22版 : 影集 第23版 : 读吧 第24版 : 书香 第6版 : 评论 第9版 : 经济 · 武汉市免费培训月嫂 · 图文：水果罐头渐受年轻人青睐 · 超市争抢高端市场付费会员制再次 · 开奖公告 · 暑假结束旅游价格大幅下降 · 广告：动向新闻 9 经济 2016.8.29 星期一 暑假结束旅游价格大幅下降 到东南亚多在2000元左右 比国内游还便宜 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋 通讯员徐志祥 何翠伟 实习生柯焕焕 甘芸）暑假马上结束，受市场供需变化影响，境内外机票、酒店、地接等价格开始下调。记者昨悉，不少旅行社开始“放价”促销。

从万达新航线、康辉、百事通等目前的价格走势来看，8月下旬至九月初，出境游价格普遍下调两成左右，其中，澳大利亚、美洲、欧洲等长线降幅明显，最高降幅达3000元，到了万元左右。武汉多家旅行社产品经理称，本周起，预订未来两周前往东南亚方向的出境游，比8月中上旬便宜三成左右，甚至比国内游还便宜，多在2000元上下。9月初武汉往返美国机票价格较暑假期间下降约20%，去往东南亚国家的票价也降低30%左右。

而国内游方面，北京、云南等热门线路降价500元—1000元不等，去三亚最多降了2000元。天河机场票务方面相关人士称，即日起至中秋节前，部分南航、国航武汉始发至重庆单程票价350元起，至西安370元起，至广州、珠海、青岛440元起，至北京、银川490元起，至深圳520元起，至烟台540元起，至长春680元起。南航多城市往返三亚两晚五星酒店1199元起，确实令人心动。





