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第9版 经济
·武汉市免费培训月嫂
·图文：水果罐头渐受年轻人青睐
·超市争抢高端市场付费会员制再次兴起
·开奖公告
·暑假结束旅游价格大幅下降
·广告：动向新闻
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超市争抢高端市场付费会员制再次
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广告：动向新闻
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经济
2016.8.29 星期一
开奖公告
楚天都市报讯 福彩30选5第16042期
09 15 18 23 29
福彩3D第16234期
2 0 4
福彩双色球第16100期
03 10 22 23 27 29+04
体彩排列5第16234期
9 7 6 1 3
体彩七星彩第16101期
7 3 7 0 0 4 3