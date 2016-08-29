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经济
2016.8.29 星期一
超市争抢高端市场付费会员制再次兴起
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲 实习生程雪）一包进口纸尿裤原价136元，会员价106元，相当于打了八折。记者获悉，曾在武汉水土不服的付费会员制，再次兴起，实行该制度的超市主攻高端市场，卖的多是进口商品。
日前，中百集团旗下5家中百全球商品直销中心一起亮相，卖场里大都是进口商品，以食品、酒水饮料、水果、冷冻肉类等为主。和其他进口商品超市不同，这几家店的商品有两种价格，一种是原价，另外是八折的会员价，但需要交50元年费办张会员卡才可以享受。这是武汉本地商企首次采用付费会员制。“会员价是便宜不少，如果买得多，办卡的钱购物一次就省得出来。”在中百全球商品直销中心常青店购物的杨阿姨算了一下发现，买够250元的东西，会员价就能省下50元。
实际上，早在2000年左右，付费会员制在武汉的外资超市就已出现，但当时武汉消费者基本不买账，办卡者并不多，这些超市坚持了一年左右就放弃了。
据悉，会员制是国外连锁超市的一种经营模式，商品售价低利润低，主要靠会员年费盈利。目前，武汉各大超市都办起了免费会员卡，但主要做积分用。“以前消费水平不高，付费会员制推行不开。”中百高级超市事业部总经理裴宏图介绍，中百全球商品直销中心进口商品多，这两年武汉人消费实力起来了，高端消费市场更加成熟，会员制接受度也会更高。
记者获悉，目前在武汉实行付费会员制的还有沃尔玛的山姆会员店。据沃尔玛人士介绍，目前该店已有9万多名会员，按去年150元年费计算，仅会员费就收入1350余万元。