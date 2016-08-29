武汉市免费培训月嫂图文：水果罐头渐受年轻人青睐超市争抢高端市场付费会员制再次兴起开奖公告暑假结束旅游价格大幅下降广告：动向新闻
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 第9版 经济
·武汉市免费培训月嫂
·图文：水果罐头渐受年轻人青睐
·超市争抢高端市场付费会员制再次兴起
·开奖公告
·暑假结束旅游价格大幅下降
·广告：动向新闻
楚天都市报电子版
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9 经济 2016.8.29 星期一
武汉市免费培训月嫂
    楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北首位月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千-1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592地址：武昌洪山亚贸广场B座12楼 文 闻蔚


 